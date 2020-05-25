Выше знамен поднимается память…

Источник материала: Чырвоны прамень

Именно эти строчки из стихотворения, прочитанного ветераном Великой Отечественной войны Анной Леонтьевной Черной у памятника воинам-освободителям в районе микрорайона бумажной фабрики, стали лейтмотивом мероприятия, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне в канун 9 мая.





У памятника воинам-освободителям собрались представители трудового коллектива филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», базовой школы г. Чашники, общественных организаций. Присутствовала и ветеран войны и труда А. Л. Черная, отработавшая на бумажной фабрике много лет, заставшая годы военного лихолетья.





Слова поздравления нынешним поколениям и глубокой признательности ветеранам, а также безвременно ушедшим героям Великой Отечественной войны адресовал директор бумажной фабрики А. Е. Свилович. «Значение Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками невозможно переоценить. Мы должны помнить то далекое время, чтобы с гордостью за наших отцов и дедов жить настоящим и с уверенностью смотреть в будущее», — отметил Александр Егорович.









Со словами поздравления с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне выступила ветеран войны А. Л. Черная. Вспоминая страшные дни военного времени, свое партизанское прошлое и события, имевшие место быть в ее детстве и юности, Анна Леонтьевна напутствовала молодежь: «Берегите мир, ведь страшнее войны нет ничего. Да, есть и в повседневной жизни неурядицы, потери, но такую масштабную беду и всеобъемлющее горе, как война, не сравнить ни с чем».





Слова поздравления с грядущим праздником адресовали всем присутствующим первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Кристина Викторовна Козлова, директор ГУО «Базовая школа г. Чашники» Юлия Эдуардовна Роговская. Пожелания мирного неба над головой, благодарность ветеранам от сегодняшних поколений звучали трогательно и волнующе.





Минута молчания…Казалось, на мгновение замерло все вокруг, настолько пронзительно звучала тишина… И вот торжественный момент возложения цветов и гирлянд к памятнику воинам-освободителям…





Музыкальные композиции военной тематики в исполнении солистов ГДК микрорайона бумажной фабрики дополнили общую картину торжественности.

Благодарная память потомков не иссякнет в веках, ведь пока мы помним, мы живем…

Наталия ШИРКО