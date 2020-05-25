ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выше знамен поднимается память…

25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Именно эти строчки из стихотворения, прочитанного ветераном Великой Отечественной войны Анной Леонтьевной Черной у памятника воинам-освободителям в районе микрорайона бумажной фабрики, стали лейтмотивом мероприятия, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне в канун 9 мая.

Выше знамен поднимается память…

У памятника воинам-освободителям собрались представители трудового коллектива филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», базовой школы г. Чашники, общественных организаций. Присутствовала и ветеран войны и труда А. Л. Черная, отработавшая на бумажной фабрике много лет, заставшая годы военного лихолетья.

Выше знамен поднимается память…

Слова поздравления нынешним поколениям и глубокой признательности ветеранам, а также безвременно ушедшим героям Великой Отечественной войны адресовал директор бумажной фабрики А. Е. Свилович. «Значение Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками невозможно переоценить. Мы должны помнить то далекое время, чтобы с гордостью за наших отцов и дедов жить настоящим и с уверенностью смотреть в будущее», — отметил Александр Егорович.

Выше знамен поднимается память…

Выше знамен поднимается память…

Со словами поздравления с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне выступила ветеран войны А. Л. Черная. Вспоминая страшные дни военного времени, свое партизанское прошлое и события, имевшие место быть в ее детстве и юности, Анна Леонтьевна напутствовала молодежь: «Берегите мир, ведь страшнее войны нет ничего. Да, есть и в повседневной жизни неурядицы, потери, но такую масштабную беду и всеобъемлющее горе, как война, не сравнить ни с чем».

Выше знамен поднимается память…

Слова поздравления с грядущим праздником адресовали всем присутствующим первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Кристина Викторовна Козлова, директор ГУО «Базовая школа г. Чашники» Юлия Эдуардовна Роговская. Пожелания мирного неба над головой, благодарность ветеранам от сегодняшних поколений звучали трогательно и волнующе.

Выше знамен поднимается память…

Минута молчания…Казалось, на мгновение замерло все вокруг, настолько пронзительно звучала тишина… И вот торжественный момент возложения цветов и гирлянд к памятнику воинам-освободителям…

Выше знамен поднимается память…

Музыкальные композиции военной тематики в исполнении солистов ГДК микрорайона бумажной фабрики дополнили общую картину торжественности.
Благодарная память потомков не иссякнет в веках, ведь пока мы помним, мы живем…

Наталия ШИРКО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно эти строчки из стихотворения, прочитанного ветераном Великой Отечественной войны Анной Леонтьевной Черной у памятника воинам-освободителям в районе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Подвигу народа жить в веках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика