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Акция «Внимание – дети!» стартует в Беларуси 25 мая

25.05.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, для привлечения всеобщего внимания к детской дорожной безопасности и повышения бдительности водителей и родителей с 25 мая по 5 июня 2020 года Госавтоинспекция проведёт специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Акция «Внимание – дети!» стартует в Беларуси 25 мая

 

В этот период водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии), напоминает начальник ОГАИ Сенненского РОВД Денис ГЛУХАРЁВ. Такая обязанность закреплена в п.166.9 ПДД. За нарушение требований в отношении водителей применяется административное взыскание в соответствии с ч.3 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь — штраф до 2 базовых величин.

«ГС».

 
 
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В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, для привлечения всеобщего внимания к детской дорожной безопасности и повышения бдительности...
 
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