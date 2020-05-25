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В честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма

25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Несмотря на то, что в нынешнем году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он проводится в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

В честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма

«Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима, — подчеркнул Глава белорусского государства. — Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы».
Александр Лукашенко отметил, что современная Беларусь — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным.
«Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень. Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдован, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников — США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив — народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим.
«Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу двадцатого века», — сказал Александр Лукашенко.
Президент также особо отметил, что, несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, — это не демонстрация силы, а дань памяти героической истории.

Источник: БЕЛТА.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что в нынешнем году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он проводится в честь
 
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