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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице провели онлайн-конференцию по безопасности для школьников Проверка знаний правил безопасности. В столице провели совместную онлайн-конференцию для школьников. По видеосвязи детям и их родителям накануне летних каникул...

Проверка знаний правил безопасности. В столице провели совместную онлайн-конференцию для школьников. По видеосвязи детям и их родителям накануне летних каникул специалисты напомнили, как правильно обращаться с огнем, чего нельзя делать около водоемов, перечислили и основные правила перехода проезжих частей. Каждую неделю спасатели отправляют и корреспонденцию безопасности - памятки и листовки с советами и фликеры.С сегодняшнего дня в столице и Минской области стартовала акция "Внимание - дети!". Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости включать ближний свет фар, в том числе и в светлое время суток.За нарушение требований водителей ждет штраф.