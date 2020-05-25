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В Дубровенском районе идет «Неделя добра»

25.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе идет «Неделя добра»

«Неделя добра» проходит в рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» с 15 по 22 мая. Волонтерские отряды БРСМ «Доброе Сердце» организуют и проводят мероприятия по оказанию помощи одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
В Дубровенском районе участники волонтерского отряда отправятся к одинокопроживающим пожилым людям, которым помогут с уборкой по дому, на придворовой территории, приусадебном участке, при необходимости приобретут продукты и медикаменты.
Обратиться за помощью к волонтерам Союза молодежи можно будет по телефону горячей линии — 8(02137) 5-11-74.
Главная задача молодежной инициативы — привлечение внимания юношей и девушек к проблемам пожилых людей.

 
 
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«Неделя добра» проходит в рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» с 15 по 22 мая. Волонтерские отряды БРСМ «Доброе
 
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