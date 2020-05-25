В Дубровенском районе идет «Неделя добра»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





«Неделя добра» проходит в рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» с 15 по 22 мая. Волонтерские отряды БРСМ «Доброе Сердце» организуют и проводят мероприятия по оказанию помощи одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

В Дубровенском районе участники волонтерского отряда отправятся к одинокопроживающим пожилым людям, которым помогут с уборкой по дому, на придворовой территории, приусадебном участке, при необходимости приобретут продукты и медикаменты.

Обратиться за помощью к волонтерам Союза молодежи можно будет по телефону горячей линии — 8(02137) 5-11-74.

Главная задача молодежной инициативы — привлечение внимания юношей и девушек к проблемам пожилых людей.