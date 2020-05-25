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Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей

25.05.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Прокуратура Брестской области предложила дополнительные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей

Фото krasnadzor.ru.

Отсутствие должного контроля над детьми, из-за которого они могут находиться на потенциально опасных объектах, может привести к травмированию. В связи с этим по требованию Барановичской межрайонной прокуратуры ограничен доступ в здание, где несовершеннолетний в помещении распределительного пункта ранее получил электроожоги. По предписанию прокуратуры Бреста ограждена строительная площадка, где в котлован с водой упала 8-летняя девочка.

Для предотвращения подобных несчастных случаев прокуратура Брестской области направила информационную записку в облисполком. В ней предлагается в частности проверить ограждения новых строительных площадок, а при выявлении точек бесконтрольного доступа в опасные зоны – незамедлительно их устранить. Также говорится о необходимости более эффективного использования возможности территориальных центров социального обслуживания населения по оказанию семьям соцуслуг, а также проведения мониторинга работы по профилактике семейного неблагополучия, после чего принятия мер по исправлению каждой конкретной ситуации.

В прокуратуре отметили, что надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов постоянно уделяется внимание.

 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей
 
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