Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей

Источник материала: Кобринский вестник

Прокуратура Брестской области предложила дополнительные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.





Фото krasnadzor.ru.

Отсутствие должного контроля над детьми, из-за которого они могут находиться на потенциально опасных объектах, может привести к травмированию. В связи с этим по требованию Барановичской межрайонной прокуратуры ограничен доступ в здание, где несовершеннолетний в помещении распределительного пункта ранее получил электроожоги. По предписанию прокуратуры Бреста ограждена строительная площадка, где в котлован с водой упала 8-летняя девочка.

Для предотвращения подобных несчастных случаев прокуратура Брестской области направила информационную записку в облисполком. В ней предлагается в частности проверить ограждения новых строительных площадок, а при выявлении точек бесконтрольного доступа в опасные зоны – незамедлительно их устранить. Также говорится о необходимости более эффективного использования возможности территориальных центров социального обслуживания населения по оказанию семьям соцуслуг, а также проведения мониторинга работы по профилактике семейного неблагополучия, после чего принятия мер по исправлению каждой конкретной ситуации.

В прокуратуре отметили, что надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов постоянно уделяется внимание.