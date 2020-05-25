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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1193,8

26.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1193,8
Фото из архива

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 года составила Br1193,8, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В марте этого года было Br1213,6.

БелТА

 
 
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Фото из архива Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 года составила Br1193,8, сообщили БЕЛТА в Национальном
 
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