ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики

25.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Теплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков. Утром не исключен слабый туман. Завтра по столице и Минской области облачно с прояснениями, ночью и днем кратковременные осадки, возможны грозы. Днем до плюс 16. Такая же погода сохранится и в среду.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков....
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокуратура Брестской области предложила допмеры для обеспечения безопасности детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика