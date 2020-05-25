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До плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики
25.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков. Утром не исключен слабый туман. Завтра по столице и Минской области облачно с прояснениями, ночью и днем кратковременные осадки, возможны грозы. Днем до плюс 16. Такая же погода сохранится и в среду.
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Теплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков....
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