Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики Теплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков....

Теплая погода и зонтики все еще пригодятся! Максимум до плюс 22 градусов тепла и дождливую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Не будет ночных заморозков. Утром не исключен слабый туман. Завтра по столице и Минской области облачно с прояснениями, ночью и днем кратковременные осадки, возможны грозы. Днем до плюс 16. Такая же погода сохранится и в среду.