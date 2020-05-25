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В Дубровенском районе открылась почта-магазин

25.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе открылась почта-магазин

РУП «Белпочта» работает под девизом «Быстрота. Надежность. Доступность». Сотрудники предприятия используют в своей работе современные информационные технологии, внедряют новые востребованные услуги, учитывая потребности и пожелания клиентов, а также постоянно работают над повышением качества предоставляемых услуг. Сегодня в почтовом отделении можно оформить подписку на любимые печатные СМИ, отправить письмо или посылку, произвести коммунальные и иные платежи, заказать товары белорусских производителей, получить пенсию. А еще, придя на почту, можно приобрести не только необходимые продукты питания, но и многие промышленные товары. В этом мы убедились, побывав в аг.Осинторф. Здесь во вторник, 12 мая, состоялось торжественное открытие почты-магазина. Именно так сейчас называется почтовое отделение.


В Дубровенском районе открылась почта-магазин

Как рассказала Ирина Жиркевич, начальник Оршанского регионального узла почтовой связи, такое почтовое отделение является единственным на территории Оршанского и Дубровенского районов. В здании в течение полутора месяцев проведен капитальный ремонт, обновлена мебель, оборудовано видеонаблюдение и аудиозапись, установлена охранная сигнализация. А главное для посетителей — значительно расширился ассортимент товаров как промышленной, так и продовольственной группы. Сейчас в отделении почтовой связи можно не только произвести необходимые платежи, купить газету или журнал, выбрать красивую поздравительную открытку, но даже закупить все необходимое для обеда или выбрать подарок. Ассортимент товаров широк: посуда, детские игрушки, постельное белье, стиральные порошки, парфюмерия и т.д.
В числе продовольственных товаров: молочные продукты, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, чаи, специи, макаронные и крупяные изделия, много кондитерки.


В Дубровенском районе открылась почта-магазин

Как отметил кто-то из посетителей, сейчас на почте есть все от спичек до сигарет. Нет только хлеба. Одним словом, жители агрогородка, особенно той части населенного пункта, что расположена вблизи почты, очень довольны такой заботой о них. Много добрых слов в этот день прозвучало в адрес не только представителей Оршанского узла почтовой связи, районной власти, но и начальника осинторфского отделения почтовой связи Ольги Гореньковой.


В Дубровенском районе открылась почта-магазин

Вот уже несколько лет она , уроженка аг.Осинторф, обслуживает местное население, знает всех посетителей почтового отделения, старается оперативно выполнить их просьбы и заявки.
Присутствующая на открытии обновленного почтового отделения Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, поблагодарила представителей Оршанского регионального узла почтовой связи за проявленную заботу о жителях агрогородка Осинторф.


В Дубровенском районе открылась почта-магазин

—Спасибо, что выбрали Дубровенский район и именно здесь опробируете новую форму работы с населением. Ведь, действительно, людям очень удобно решить одновременно несколько своих бытовых вопросов в почтовом отделении и приобрести необходимые товары. И что немаловажно, теперь приятно приходить в обновленное помещение, которое приобрело после ремонта современный вид. Работа почтового отделения в Осинторфе теперь целиком и полностью соответствует девизу Белпочты: «Быстрота. Надежность. Доступность», — сказала Светлана Рыжанская.
Светлана ШУРПАКОВА

 
 
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РУП «Белпочта» работает под девизом «Быстрота. Надежность. Доступность». Сотрудники предприятия используют в своей работе современные информационные технологии,...
 
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