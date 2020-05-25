|
В июле на Орловской в Минске начнут реконструкцию путепровода
25.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформация для автомобилистов. В июле на Орловской в Минске начнут реконструкцию путепровода. Несколько месяцев назад специалисты заметили деформацию бетонных конструкций. Их необходимо полностью заменить. Во время проведения ремонтных работ изменится схема движения. Транспорт будет курсировать только по съездам развязки вокруг путепровода. Для этого появятся временные светофоры и переезды. Работы начнутся с середины июня.
Завершится ремонт в ноябре. До этого движение по оживленной магистрали будет ограничено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация для автомобилистов. В июле на Орловской в Минске начнут реконструкцию путепровода. Несколько месяцев назад специалисты заметили деформацию бетонных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)