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Новый гербицид от одуванчиков будут использовать в столице
25.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича. Гербицид вместе с препаратами стимулирует рост газонных трав и избавляет от сорняков. Смесь безвредная для окружающей среды. Свою эффективность она показала на экспериментальном участке на столичном проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.
Обрабатывать газоны начнут, когда будет теплая и сухая погода. Сразу препарат внесут на участки на площади Независимости, а затем - вдоль проспектов.
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Обработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича....
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