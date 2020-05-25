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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый гербицид от одуванчиков будут использовать в столице Обработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича....

Обработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича. Гербицид вместе с препаратами стимулирует рост газонных трав и избавляет от сорняков. Смесь безвредная для окружающей среды. Свою эффективность она показала на экспериментальном участке на столичном проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.Обрабатывать газоны начнут, когда будет теплая и сухая погода. Сразу препарат внесут на участки на площади Независимости, а затем - вдоль проспектов.