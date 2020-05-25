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Новый гербицид от одуванчиков будут использовать в столице

25.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича. Гербицид вместе с препаратами стимулирует рост газонных трав и избавляет от сорняков. Смесь безвредная для окружающей среды. Свою эффективность она показала на экспериментальном участке на столичном проспекте Независимости в микрорайоне Уручье.

Обрабатывать газоны начнут, когда будет теплая и сухая погода. Сразу препарат внесут на участки на площади Независимости, а затем - вдоль проспектов.

 
 
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Обработка газонов по-новому. Специальный состав для очистки газонов от одуванчиков разработали ученые Института экспериментальной ботаники имени Купревича....
 
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