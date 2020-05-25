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Позвонить птицам - и услышать их песни

25.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дозвониться крылатым соседям. Выйти на связь с природой можно и через мобильный телефон. В списке телефонных номеров - 10 птиц. Только за первый день проекта позвонили более 50 000 раз. А общая длительность звонков - около 370 часов. Самым востребованным абонентом оказался соловей -  ему позвонили 10 000 раз. В среднем же "разговоры" длились около 30 секунд.

Наша страна стала первой в мире, где крылатые стали абонентами мобильной связи. Кстати, белорусским птицам звонили даже из Чехии, Украины, России, Германии и США.

 
 
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Дозвониться крылатым соседям. Выйти на связь с природой можно и через мобильный телефон. В списке телефонных номеров - 10 птиц. Только за первый день проекта...
 
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