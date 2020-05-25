Около Лиды отец и сын разобрали и сдали на металлолом часть железной дороги

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе произошла не совсем обычная кража. Около райцентра двое местных жителей — отец и сын — украли железнодорожное полотно. Пути вели к цехам бывшего Лидского мясокомбината и долгое время не использовались, чем и воспользовались двое мужчин, разобрав часть железной дороги, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Лидчане демонтировали несколько сотен метров неиспользуемых рельсов. При этом особо не маскировались. На шум никто не обратил внимание, так как железная дорога проходила вдали от строений и была скрыта за деревьями.

Потом разобранные пути отец и сын сдали на металлолом. Милиция выяснила, куда лидчане сбывали снятые элементы железной дороги, а затем нашла подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело.