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Около Лиды отец и сын разобрали и сдали на металлолом часть железной дороги
25.05.2020 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе произошла не совсем обычная кража. Около райцентра двое местных жителей — отец и сын — украли железнодорожное полотно. Пути вели к цехам бывшего Лидского мясокомбината и долгое время не использовались, чем и воспользовались двое мужчин, разобрав часть железной дороги,
Лидчане демонтировали несколько сотен метров неиспользуемых рельсов. При этом особо не маскировались. На шум никто не обратил внимание, так как железная дорога проходила вдали от строений и была скрыта за деревьями.
Потом разобранные пути отец и сын сдали на металлолом. Милиция выяснила, куда лидчане сбывали снятые элементы железной дороги, а затем нашла подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В Лидском районе произошла не совсем обычная кража - около райцентра отец и сын украли железнодорожное полотно.
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