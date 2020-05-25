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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вручение аттестатов выпускникам школ Витебской области состоится на свежем воздухе. Торжественные мероприятия пройдут 10-11 июня По рекомендации управления практически все мероприятия запланированы на 10 июня. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство учреждений...

По рекомендации управления практически все мероприятия запланированы на 10 июня. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство учреждений образования самостоятельно примет решение о разведении по времени церемоний вручения аттестатов.В целях безопасности на празднике родителей рассадят с учетом социального дистанцирования.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите