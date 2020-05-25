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Вручение аттестатов выпускникам школ Витебской области состоится на свежем воздухе. Торжественные мероприятия пройдут 10-11 июня

25.05.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По рекомендации управления практически все мероприятия запланированы на 10 июня. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство учреждений образования самостоятельно примет решение о разведении по времени церемоний вручения аттестатов. 

В целях безопасности на празднике родителей рассадят с учетом социального дистанцирования.

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По рекомендации управления практически все мероприятия запланированы на 10 июня. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство учреждений...
 
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