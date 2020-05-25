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В Минске погиб шестилетний мальчик - отчима подозревают в избиении ребенка

25.05.2020 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске погиб шестилетний ребенок. Об этом TUT.BY сообщила читатель, Следственный комитет подтвердил информацию. В избиении подозревают отчима.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Днем 22 мая в милицию сообщили: в квартире на улице Каменногорской в Минске умер шестилетний мальчик.

38-летняя мать вернулась из магазина, зашла в комнату и увидела, что сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам — те после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. Пока матери не было, с детьми находился отчим. Его задержали по подозрению в совершении преступления.

По полученной информации, 32-летний супруг женщины периодически на протяжении длительного времени избивал ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть). Отчим — гражданин другой страны, он под стражей.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей, назначены экспертизы.

 
Теги: Минск
 
 
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38-летняя мать вернулась из магазина, зашла в комнату и увидела, что сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его...
 
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