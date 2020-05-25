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В Минске погиб шестилетний мальчик - отчима подозревают в избиении ребенка
25.05.2020 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске погиб шестилетний ребенок. Об этом TUT.BY сообщила читатель, Следственный комитет
Днем 22 мая в милицию сообщили: в квартире на улице Каменногорской в Минске умер шестилетний мальчик.
38-летняя мать вернулась из магазина, зашла в комнату и увидела, что сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам — те после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. Пока матери не было, с детьми находился отчим. Его задержали по подозрению в совершении преступления.
По полученной информации, 32-летний супруг женщины периодически на протяжении длительного времени избивал ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть). Отчим — гражданин другой страны, он под стражей.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей, назначены экспертизы.
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38-летняя мать вернулась из магазина, зашла в комнату и увидела, что сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его...
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