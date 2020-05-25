Лукашенко поручил сформировать новое правительство. А как оно менялось с середины 1990-х

Источник материала: Tut.by

Президент пообещал сформировать новый состав правительства еще до президентских выборов, запланированных на август этого года. За новейшую историю Беларуси в стране было девять премьер-министров, восемь из них — при действующем президенте. Мы решили посмотреть, как и когда менялись премьер-министры и правительства в «эпоху Лукашенко».

№ 8 Сергей Румас



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Руководить правительством Сергею Румасу было доверено в августе 2018 года (предыдущие выборы президента прошли в октябре 2015 года). У нового премьера появились новые заместители и несколько «свежих» министров. Но в последующие два года состав Совета министров периодически менялся.

После знаменитого совещания по «обоср…нным коровам» курировавшего сельское хозяйство вице-премьера Михаила Русого, который позже стал помощником президента по Могилевской области, но лишился и этого поста полгода назад, сменил бывший губернатор Гомельщины Владимир Дворник, а министр сельского хозяйства Леонид Заяц отправился руководить Могилевской областью.

Также многими считавшийся одиозным министр внутренних дел Игорь Шуневич уступил кресло Юрию Караеву. Руководитель администрации президента Наталья Кочанова после прошлогодних парламентских выборов получила пост спикера Совета Республики, а ее место занял силовик — бывший первый зампредседателя КГБ — Игорь Сергеенко. Министр обороны Андрей Равков в этом году стал госсекретарем Совета безопасности.

Полгода назад Александр Турчин сменил должность первого вице-премьера на кресло губернатора Минской области, а на его пост назначили Дмитрия Крутого, который до этого возглавлял Министерство экономики. Два месяца назад еще одного вице-премьера, Игоря Ляшенко, сменил на посту бывший глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

№ 7 Андрей Кобяков



Фото: Reuters

Андрей Кобяков возглавил правительство в самом конце 2014 года (президентские выборы прошли в октябре 2015 года), при этом его состав сменился меньше чем наполовину. За это время глава администрации президента Александр Косинец уступил кресло Наталье Качановой, бывшей до этого вице-премьером. Дальше последовала необычная чехарда с назначениями: вакантную должность Кочановой в 2016 году занял Василий Жарко, бывший до этого министром здравоохранения; новым министром стал Валерий Малашко, успевший всего чуть больше месяца пробыть министром труда и соцзащиты. Либерального главу министерства образования Михаила Журавкова сменил председатель компартии Беларуси и зампред Мингорисполкома Игорь Карпенко. На пост главы Нацбанка вместо Надежды Ермаковой пришел Павел Каллаур, значительно изменивший политику национального регулятора.

№ 6 Михаил Мясникович



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В конце декабря 2010 года, вскоре после президентских выборов, премьером стал Михаил Мясникович. Уже в следующем году разразился тяжелейший экономический кризис, сопровождавшийся девальвацией и существенным падением доходов населения.

В самый разгар кризиса в апреле 2011 года главой Нацбанка стала Надежда Ермакова, сменив героя Беларуси Петра Прокоповича, которого многие граждане винили в бедственном положении экономики. В 2012 году министром иностранных дел стал Владимир Макей, занимающий свой пост до настоящего времени — дольше всех своих предшественников — и пользующийся большим кредитом доверия высшей власти (до этого он четыре года возглавлял администрацию президента). Но по продолжительности пребывания на посту его обошел Владимир Ващенко, возглавивший МЧС с приходом нового правительства и входящий уже в третье правительство.

№ 5 Сергей Сидорский



Сергей Сидорский. Фото: eurasiancommission.org

Первый раз премьер-министром Сергей Сидорский стал в июле 2003 года. На своем посту он продержался до третьих по счету выборов президента Беларуси в 2006 году, которые прошли в марте. И в апреле его вновь поставили во главе правительства.

Его правительство запомнилось одиозными высказываниями некоторых силовиков в адрес оппозиции и громкими отставками. В 2007 году тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко был подвергнут критике президента и снят с должности. Он получил известность своими заявлениями о том, что в день президентских выборов противники Александра Лукашенко планировали отравить водопроводы мертвыми крысами, готовили взрывы в школах и насильственную смену власти с помощью украинских и грузинских боевиков. Однако дальше заявлений дело не пошло и никто так и не был наказан за подготовку этих акций. Также в 2009 году своей должности лишился министр внутренних дел Владимир Наумов — один из тех, кого обвиняют в причастности к исчезновениям оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолий Красовского, а также оператора ОРТ Дмитрия Завадского.

№ 4, 3, 2, 1…

Геннадий Новицкий, возглавлявший правительство до Сергея Сидорского, покинул свой пост в 2003 году со скандалом. Поводом для отставки стал крупный скандал с «приписками» в сельском хозяйстве: выяснилось, что аграриям не выплатили зарплату и не рассчитались с ними за сданные продукты. Несмотря на то, что президент грозил всем виновным страшными карами, вскоре Геннадий Новицкий занял пост председателя Совета Республики.

Предшественником Новицкого был Владимир Ермошин. Он возглавил правительство в марте 2000 года, и ушел тихо и мирно в сентябре 2001 года — сразу после провдения выборов президента Беларуси.

До этого четыре года премьер-министром Беларуси был Сергей Линг, который был представителем старой советской экономической школы и Госплана. И в бытность свою министром экономики, и став премьером, он говорил о том, что его задачей было стабилизировать ситуацию. После отставки в 2000 году Сергея Линга назначили постоянным представителем Беларуси при ООН.

А вот предшественнику Линга, Михаилу Чигирю, первому премьеру в эпоху Лукашенко, повезло меньше. Он стал премьер-министром Беларуси в июле 1994 года и продержался на этом посту два года, но ушел с должности из-за разногласий с президентом Беларуси по поводу референдума 1996 года. На несколько лет он перебрался в Россию, но потом вернулся на родину, чтобы принять участие в «альтернативных выборах». Незадолго до них его арестовали по обвинению в «злоупотреблении должностными полномочиями», «превышении власти и служебных полномочий», «халатности». Позже он получил три года заключения с отсрочкой наказания на два года, судился с властями, пока в 2002 году суд не снял все обвинения с Чигиря в связи с «истечением срока давности совершенных им преступлений».

Кто входит в правительство?

Правительство состоит из премьер-министра, его заместителей и министров — короче, всех тех, кого назначает президент. Плюс туда могут входить и руководители других органов государственного управления.

Количество членов Совета Министров никак не определяется в Конституции. Закон о Совете Министров конкретизирует этот список и добавляет глав Администрации президента, Нацбанка, Академии наук (но не факт, что они в Совете будут). Сегодня в нашем правительстве 40 человек (и, например, НАН сейчас в нем нет).

Премьер-министр как руководитель Совмина несет персональную ответственность за работу правительства, подписывает постановления, информирует президента об основных решениях.

Как это работает на практике: вся эта система нужна, чтобы выстроить вертикаль, благодаря которой и функционирует правительство.

Например, у Министерства внутренних дел есть управление при каждом облисполкоме и главное управление при Мингорисполкоме. Каждому управлению подчинены районные (или городские) отделы. При этом нижестоящий орган отчитывается вышестоящему. Решения правительства через министров передаются «вниз» для исполнения.

Прямая речь

25 мая Александр Лукашенко поручил сформировать новый состав правительства.

— Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать/ [///] Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. [///] Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. [///] Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться, — подчеркнул он.