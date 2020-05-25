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Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака
25.05.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19, определены постановлением Совета Министров от 22 мая 2020 года № 305. Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимает уполномоченное должностное лицо ЗАГСа.
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Дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19, определены постановлением Совета Министров от 22 мая 2020 года № 305. Решение о...
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