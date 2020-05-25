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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Тактильные книги" вошел в фотогалерею "Лучшие практики мировых библиотек" Научная библиотека университета с проектом "Тактильные книги" вошла в фотогалерею года "Лучшие практики мировых библиотек", где представлены библиотечные...

Научная библиотека университета с проектом "Тактильные книги" вошла в фотогалерею года "Лучшие практики мировых библиотек", где представлены библиотечные инновационные проекты. Эта инициатива курируется Комитетом по международным связям, главная идея которой - сбор информации о деятельности библиотек и библиотекарей во всем мире.Группа добровольцев шьет книги для ребят с нарушениями зрения. Текст выполняется шрифтом Брайля.Книги отшиваются из ткани, чтобы ребята могли тактильно чувствовать страницы, а иллюстрации выполняются в технике аппликации из разнофактурных материалов.К слову, история создания библиотеки началась со дня основания университета - 10 декабря 1920 года.Библиотека является ведущим информационным центром в национальной системе технического образования Республики Беларусь, известным не только в стране, но и за рубежом. Научная библиотека технического университета нашей страны первой стала членом Международной ассоциации библиотек технических университетов.