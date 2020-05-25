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Проект "Тактильные книги" вошел в фотогалерею "Лучшие практики мировых библиотек"

25.05.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Научная библиотека университета  с проектом "Тактильные книги" вошла в фотогалерею года "Лучшие практики мировых библиотек", где представлены библиотечные инновационные  проекты. Эта инициатива  курируется Комитетом по международным связям,  главная идея которой -  сбор информации о деятельности библиотек и библиотекарей во всем мире.  

Группа добровольцев шьет книги для ребят с нарушениями зрения. Текст выполняется шрифтом Брайля.

Книги отшиваются из ткани, чтобы ребята могли тактильно чувствовать страницы, а иллюстрации выполняются в технике аппликации из разнофактурных материалов.  

К слову,  история создания библиотеки началась со дня основания университета - 10 декабря 1920 года.  

Библиотека является ведущим информационным центром в национальной системе технического образования Республики Беларусь, известным не только в стране, но и за рубежом. Научная библиотека технического университета нашей страны  первой стала членом Международной ассоциации библиотек технических университетов.

 

 
 
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Научная библиотека университета  с проектом "Тактильные книги" вошла в фотогалерею года "Лучшие практики мировых библиотек", где представлены библиотечные...
 
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