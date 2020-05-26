|
В Витебске у садиков и школ спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут
26.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле некоторых школ и садов этим летом спилят более 100 деревьев, еще 200 обрежут. За это городской бюджет готов заплатить почти 25 тысяч долларов. Такую
Всего в Первомайском районе Витебска этим летом срубят 135 деревьев, еще 215 обрежут.
Спилить деревья планируют в 30 садиках и школах. Обрезку зеленых насаждений проведут в 23 школах и детсадах.
По документам закупки, работы оплатят из местного бюджета. Начнутся они с 8 июня и должны быть завершены до 31 июля.
Обрезка деревьев будет стоить 32,5 тысячи рублей, а удаление — 27 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спилить деревья планируют в 30 садиках и школах. Обрезку зеленых насаждений проведут в 23 школах и детсадах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)