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Акция ГАИ "Внимание-дети!" стартовала в столице

26.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мер по обеспечению безопасности перевозки детей. Транспортные средства проверяют на наличие бустеров, а также следят за использованием ремней безопасности. Дорожная милиция напоминает водителям о необходимости включения фар ближнего света, в том числе в светлое время суток. Акция продлится до 5 июня. За проезд с выключенными световыми приборами в этот период водителям грозит штраф до 54 рублей.
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мер по обеспечению безопасности перевозки детей. Транспортные средства проверяют на наличие бустеров, а также...
 
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