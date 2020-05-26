Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция ГАИ "Внимание-дети!" стартовала в столице Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мер по обеспечению безопасности перевозки детей. Транспортные средства проверяют на наличие бустеров, а также...

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мер по обеспечению безопасности перевозки детей. Транспортные средства проверяют на наличие бустеров, а также следят за использованием ремней безопасности. Дорожная милиция напоминает водителям о необходимости включения фар ближнего света, в том числе в светлое время суток. Акция продлится до 5 июня. За проезд с выключенными световыми приборами в этот период водителям грозит штраф до 54 рублей.