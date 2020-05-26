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Круглосуточную аптеку в центре Бреста пришлось закрыть из-за COVID-19

26.05.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 мая закрылась Брестская центральная районная аптека № 2 на проспекте Машерова. Причина — работников отправили на самоизоляцию как контакты первого уровня по COVID-19, сообщает «Вечерний Брест».


— Аптека будет закрыта до получения очередных результатов исследований, — сообщила Генеральный директор Брестского РУП «Фармация» Елена Ломеко. — На сегодняшний день трем специалистам больничные закрыли, они вышли на работу. Это работники отдела запасов. Они занимаются сборкой и отправкой товаров по заявкам. Такая работа необходима, учитывая, что центральная районная аптека № 2 обслуживает еще и подчиненные сельские аптеки и ФАПы. Специалисты рецептурно-производственного отдела, к сожалению, пока не могут обслуживать население.

Как только выйдет больше фармацевтов, аптеку откроют. Пока же ранее заказанные и оплаченные лекарственные средства можно забрать в аптеке на проспекте Машерова, 39.

— Мы сохраняли и сохраняем все меры предосторожности. С первых дней введен масочный режим, дезобработка. В государственной системе аптек сохранилась закрытая выкладка, есть защитные стекла. Но все мы живые люди, куда-то ходим, общаемся. Так что произошло то, что произошло.

 
Теги: Брест
 
 
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Ее работники оказались контактами первого уровня.
 
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