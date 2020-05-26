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Пение 10 белорусских птиц можно услышать через мобильный телефон

26.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выйти на связь с природой - и позвонить крылатым соседям. Пение 10 белорусских птиц сейчас можно услышать через мобильный телефон. Только в первый день проекта крылатым звонили более 50 000 раз. А общая продолжительность вызовов составила около 370 часов. Самым популярным абонентом стал соловей - ему звонили 10 000 раз. В среднем же "беседы" длились около 30 секунд.  Беларусь стала первой страной в мире, где крылатые стали абонентами мобильной связи. Кстати, белорусским птицам уже звонили из Чехии, Украины, России, Германии и США.
 
 
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Выйти на связь с природой - и позвонить крылатым соседям. Пение 10 белорусских птиц сейчас можно услышать через мобильный телефон. Только в первый день проекта...
 
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