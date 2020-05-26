Компьютеры и клавиатуры: зачем бизнес в столице принимает старую технику?

Источник материала: Tut.by

Современный бизнес несет ответственность не только за качество товаров и услуг, но и за отходы , которыми являются сами товары по окончании их «жизненного цикла». Некоторые компании предпочитают платить, чтобы компенсировать этот ущерб, другие выбирают альтернативный путь и обеспечивают сбор отходов: стеклянной тары, макулатуры или старой техники. Выгодно ли это? И пользуется ли такое предложение популярностью у белорусов? В рамках проекта «Зеленый бизнес» вместе с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» мы узнали, зачем компании принимают старую технику.

Принимаешь старую технику — платишь меньше налогов

Старые мышки и клавиатуры, ноутбуки, жесткие диски и системные блоки — всё это часто хранится годами, только занимая место. Некоторым придет в голову вынести их на мусорку, но мало кому — сдать для утилизации. Тем не менее это можно сделать. Одна из компаний, которые осуществляют сбор подобного рода отходов, — «Надежная техника». Как производитель компьютеров, компания приняла на себя ответственность по сбору старого оборудования для последующей утилизации и осуществляет сбор старой техники у населения с июля прошлого года.

— Самым большим открытием стало для нас то, что услуга разошлась практически без рекламы: мы только добавили раздел на сайте, поместили объявление на входе и рассказали о такой возможности своим действующим клиентам. Думаю, 95% техники мы получили благодаря сарафанному радио, — рассказывает Евгения Боронина, главный бухгалтер компании.



Евгения Боронина главный бухгалтер предприятия ООО «Надежная техника»

Сложно ли было организовать прием оборудования у населения? В компании «Надежная техника» рассказывают: больше всего сил ушло на юридические тонкости, с которыми сотрудники компании разбирались почти год.





— Не хватало конкретной информации о том, как это сделать, — инструкции. Мы долго разбирались, как разработать собственную систему сбора, согласовать и организовать ее, чтобы действовать в рамках правового поля, — говорит директор предприятия Денис Попов.



Денис Попов директор предприятия ООО «Надежная техника»

Если компания столкнулась с такими сложностями, то зачем было вообще придумывать эту услугу? Дело в том, что при производстве электронного оборудования используются тысячи различных веществ и их сочетаний. По сути, вся таблица Менделеева: бериллий, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец (который ранее активно использовали при производстве ПК). Также во всех пластмассовых корпусах техники присутствуют различные добавки (антипирены, антиоксиданты, поглотители кислот, свето- и термостабилизаторы, пигменты, антистатики и пр.), которые могут стать источником загрязнения. Поэтому компьютерную технику нельзя просто выкинуть на свалку, ее необходимо утилизировать.

После принятия указа № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» в Беларуси по аналогии со странами Евросоюза появился механизм расширенной ответственности производителей за отходы (РОП). Это означает, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят или ввозят в страну отдельные товары и упаковку (бумажную/картонную, стеклянную, пластиковую или комбинированную), стали нести ответственность за будущие отходы товаров и упаковки. У бизнеса есть два способа компенсировать ущерб от отходов потребления: экономический (заплатить так называемый утильсбор) или физический (собирать отходы и организовывать их переработку). В случае последнего бизнес получает особые льготные условия.

— Сбор таких отходов необходим, особенно в крупных городах. Электронная техника быстро устаревает морально, и из-за этого ее меняют чаще. Это цепочка потребления, которая затрагивает всех, и чем больше отходов соберут — тем меньше потом нужно будет потратить на восстановление окружающей среды, — рассказывает Евгения. — Существует несколько видов ответственности производителей товаров: физическая и экономическая. Мы выбрали физическую — самостоятельно обеспечить сбор отходов вместо того, чтобы платить.





Выгодно ли организовать у себя сбор? Это помогает скорее не увеличить прибыль, а уменьшить свою налоговую нагрузку, как объясняет главный бухгалтер. В рамках РОП компании пришлось бы платить по 3% от себестоимости каждого произведенного или импортированного изделия. А когда бизнес организовывает у себя сбор техники, он получает льготы и платить нужно меньше.

Если компания соберет старой техники сверх объема, необходимого для выполнения своей обязанности по РОП, она вправе получить от государства компенсацию за собранные «дополнительные» объемы. Например, за электронные отходы размеры компенсации сегодня такие: за сбор отходов крупной бытовой техники (например, холодильники, плиты) 750 рублей за тонну; средней (например, телевизоры, мониторы) — 1020 рублей за тонну; мелкой — 1125 рублей за тонну.

Но должна ли компания решать экологические проблемы, если ее непосредственная цель — извлечение прибыли?

— У каждого бизнеса есть социальные обязательства: они дают сотруднику больничные, отпуска. И такие же обязательства компания должна иметь в сфере экологии, — считает директор компании. — Конечно, предприятия не решат своими силами и за счет собственных средств экологическую проблему в глобальном смысле. Но могут внести существенный вклад в обеспечение экологической безопасности, например, уменьшить количество выбросов и отходов. Если можно что-то сделать — почему бы и нет? Мы рады, что у нас есть подобная система, это наша социальная и экологическая ответственность.

«Системник» — 22 рубля, мышка — рубль

Насколько предложение «Надежной техники» популярно у минчан? В компании рассказывают: люди приходят каждый день. За ноябрь 2019 года, когда прием уже набрал обороты, было сдано 466 единиц техники. Сдают абсолютно разные люди, везут обычно системные блоки, но могут отдать одну мышку или несколько клавиатур. Мужчины, по наблюдению собеседников, приходят чаще.

Системный блок здесь можно сдать за 22 рубля, мышку — за рубль. А вот старые мониторы пока не принимают. Привозить оборудование можно вне зависимости от того, собираетесь вы что-то купить или нет, главное — полная комплектность. Если беспроводная мышка, то обязательно с USB-адаптером; если системный блок, то с жестким диском и материнской платой и так далее. Сами же вещи могут быть в любом состоянии, даже разбитые.





— Приносят настолько древние экземпляры! Некоторые, возможно, валялись по гаражам. Но и такие тоже принимаем, — рассказывает Денис Попов.

— Приходил однажды молодой человек, у которого жена в этот день родила. Он пришел с двумя детьми, взял 22 рубля и сказал: «Пойдемте, дети, на мороженое!» — вспоминает Евгения Боронина. — Думаю, для многих это не вопрос заработка, а просто хороший аргумент в пользу того, чтобы сдать технику, а не выбросить. Ведь у многих она стоит дома просто как элемент интерьера.





Вторая жизнь старого телевизора

Старую технику предприятие передает специализированной организации — «БелВТИ», которая занимается сбором и переработкой отходов электрического и электронного оборудования по всей стране: холодильников, стиральных машин, электрических и газовых плит, мониторов, системных блоков и многого другого. Заместитель генерального директора по производству ОАО «БелВТИ» Александр Дятко рассказывает: ежегодно количество собранной на переработку техники у населения в среднем увеличивается в два раза.



Александр Дятко заместитель генерального директора по производству ОАО «БелВТИ»

— До организации в стране системы сбора отходов электрического и электронного оборудования население размещало вышедшую из строя бытовую технику на контейнерных площадках у подъездов, — рассказывает Александр. — Впоследствии эта техника попадала на полигоны бытовых отходов. В последнее время такие случаи встречаются крайне редко. Возможность организовать и активно развивать систему сбора отходов электрического и электронного оборудования появилась благодаря указу №313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», который экономически стимулировал работу в этом направлении.





Существует несколько способов сдачи бытовой техники: можно принести ее в приемный пункт и получить денежное вознаграждение или заказать бесплатный вывоз, при котором сотрудники сами вынесут технику из квартиры и спустят ее с этажа. В Минске эта услуга осуществляется без выплаты за технику. ОАО «БелВТИ» также активно участвует в различных акциях, проводимых другими компаниями:

— Компания Velcom (сейчас A1. — Прим. TUT.BY) собирала старые мобильные телефоны взамен на скидку при покупке новых. Компания «Атлант» принимала старые холодильники и стиральные машины за такие же бонусы. Voka TV вместе с ОАО «БелВТИ» в 2019 году проводили акцию по поиску самого старого телевизора в стране. Приз в 4000 рублей был вручен владельцу телевизора 1952 года, — рассказывает Александр Дятко.





После того как ОАО «БелВТИ» осуществило сбор бытовой техники, она поступает на производственные участки, где происходит ее разделение на составляющие компоненты. Около 75% вторичных материальных ресурсов перерабатываемой техники поступает во вторичный оборот, неперерабатываемые материалы подлежат захоронению на специализированных полигонах. В компьютерной технике доля того, что можно повторно использовать, выше. Например, все составляющие компоненты системного блока после его разборки будут переданы на специализированные предприятия для переработки. Вторично используют лом черных, цветных и драгоценных металлов, некоторые виды пластика.

Предприятие также занимается сбором и переработкой отработанных элементов питания. В 2017 году ОАО «БелВТИ» запустило собственную линию по переработке таких отходов. Более 2,5 тысяч специализированных контейнеров для сбора отработанных элементов питания, ртутных ламп и мелкогабаритной техники установлено предприятием в торговых центрах, салонах связи, административных зданиях, учреждениях образования, на автозаправочных станциях и других объектах.

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