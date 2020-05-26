|
В больницах, детских садах и школах Минска отключают отопление
26.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтопление в столичных больницах, детских садах и школах начнут отключать уже сегодня. Решение было принято с учетом прогнозов синоптиков. На этой неделе ожидается потепление. Нынешний отопительный сезон длится уже более восьми месяцев и является самым продолжительным за последние годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопление в столичных больницах, детских садах и школах начнут отключать уже сегодня. Решение было принято с учетом прогнозов синоптиков. На этой неделе ожидается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)