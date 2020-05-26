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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси может снизиться плата за утилизацию бумажных пакетов В Беларуси может снизится налог для предприятий за организацию сбора и утилизацию бумажных пакетов. Такая норма в рамках кампании по замене пластиковой тары...

В Беларуси может снизится налог для предприятий за организацию сбора и утилизацию бумажных пакетов. Такая норма в рамках кампании по замене пластиковой тары предусмотрена проектом постановления Совета Министров. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение. В случае одобрения плата за утилизацию бумажной тары для производителей упаковки может подешеветь со 130 до 90 рублей за тонну. По мнению разработчиков, данная мера должна простимулировать переход производителей к экологичной таре.