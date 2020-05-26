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В Беларуси может снизиться плата за утилизацию бумажных пакетов

26.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси может снизится налог для предприятий за организацию сбора и утилизацию бумажных пакетов. Такая норма в рамках кампании по замене пластиковой тары предусмотрена проектом постановления Совета Министров. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение. В случае одобрения плата за утилизацию бумажной тары для производителей упаковки может подешеветь со 130 до 90 рублей за тонну. По мнению разработчиков, данная мера должна простимулировать переход производителей к экологичной таре.
 
 
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В Беларуси может снизится налог для предприятий за организацию сбора и утилизацию бумажных пакетов. Такая норма в рамках кампании по замене пластиковой тары...
 
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