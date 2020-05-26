Двадцать пять лет ударного труда

Источник материала: Чырвоны прамень

Валентина Курленко – одна из лучших работниц филиала «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт». А недавно оператор свиноводческих комплексов пополнила и ряды тружеников, занесённых на районную Доску почёта. Стаж Валентины Тихоновны на этом предприятии – более 25 лет. Сейчас работает она в цеху по откорму поголовья. Оператор и её напарница ухаживают за более чем 2000 тысячами животных. В заботливые руки Валентины Тихоновны свинки и кабанчики попадают в 2,5 месяца и находятся под присмотром животновода до 5-6 месяцев.





Передовица поделилась своими профессиональными секретами. Хотя, по ёё словам, какие тут тайны, просто нужно любить животных и добросовестно относиться к своим обязанностям. Свой рабочий день она начинает с обхода всего поголовья.

– Слежу за тем, как распределяется корм – это делается автоматически. Мою, чищу загоны. Смотрю, чтобы пяточки вовремя получили необходимое количество еды. Всё нужно контролировать. Упустишь – не получишь нужный вес, – рассказывает Валентина Тихоновна.

Признаётся: свиней очень любит. Это умные животные. По молодости даже некоторым клички давала, привязывалась. Но потом было тяжело прощаться со своими белыми, рыжими и рябыми друзьями. Поэтому сейчас старается сдерживать эмоции.

Родом Валентина Курленко из Гомельской области, деревни Высокое. На Чашниччину вместе с супругом и маленькими дочками переехала в 1990 году. После аварии на Чернобыльской АЭС регион, где проживала семья Курленко, стал зоной повышенного радиоактивного загрязнения. Долго не решались супруги покинуть родные места, но на кону стояло здоровье и будущее детей.

– Жителей соседних насёленных пунктов, где уровень радиации был особенно высоким, отселили сразу. Остальных – поэтапно, до 2000-х годов. Нам постоянно твердили врачи, что нужно подумать если не о себе, так о дочках. Долго выбирали, куда перебраться. Мы с мужем работали тогда в совхозе «Стреличево». Решили поехать туда, где обосновались соседи и коллеги – на Чашниччину. В посёлке Красное Утро вот уже 30 лет живём дружно и весело, – вспоминает Валентина Тихоновна.

Родители с ранних лет приучали её к труду. Оба ударно работали в колхозе. Муж Валентины Тихоновны, Виктор Михайлович, тоже из семьи простых сельских тружеников. Стоит отметить, что вместе супруги душа в душу живут 41 год.

Вырастили двух дочерей – Марину и Людмилу. Обе живут в Витебске. Теперь вместе с мужьями и детьми часто навещают родителей.

– У меня три внучки и внук. Они – моя радость. Я счастлива, когда в моём доме собирается большая семья, – делиться Валентина Курленко.

С ранней весны и до поздней осени её дом утопает в цветах. Среди них сельчанка отдыхает душой. Все растения высажены на участке с учётом времени цветения, чтобы как можно дольше радовать хозяйку.

Приусадебный участок тоже ухожен. Как говорится, ни травинки, ни пылинки. Имеется небольшое хозяйство. Всё успевают трудолюбивые руки Валентины Тихоновны. Именно на таких людях сегодня и держится жизнь на селе.

Варвара ЮРКЕВИЧ.