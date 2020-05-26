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Пять пляжей уже работают в Могилеве - с лежаками и урнами. А купаться можно не везде

26.05.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пляжный сезон в Могилеве уже начался — правда, пока без людей. Все пять пляжей готовы готовы, пишет Mogilevnews.by, но погода для купания и загара не подходит. Зато на пляжах появились лежаки, а кое-где даже столики.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В Могилеве работают три официальных пляжа — городской на реке Днепр, возле Печерского лесопарка, на Гребеневском водохранилище (Святом озере) — и два стихийных: возле озера в микрорайоне Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина.

Коммунальники очистили пляжи от мусора, подсыпали песок, установили более 200 лежаков, 4 биотуалета, починили навесы, скамейки и раздевалки.

На берегу Гребеневского водохранилища обустроили два места для разведения костров. Но будет ли разрешено купаться в озере, пока не известно — это решает санслужба города.

 
Теги: Могилев
 
 
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Уже вторую неделю пляжи готовы к приему отдыхающих, только вот погоды нет.
 
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