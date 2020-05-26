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Представители власти продолжают помогать гражданам в решении проблемных вопросов
26.05.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня прямую телефонную линию проведет председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и соцразвитию Виктор Лискович. А завтра на вопросы граждан ответит председатель постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до часа дня.
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Сегодня прямую телефонную линию проведет председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и соцразвитию Виктор Лискович. А завтра на вопросы...
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