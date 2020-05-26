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Курсы валют на 26 мая. Доллар и российский рубль подорожали, евро стал дешевле
26.05.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВалюты накануне поторговались. Доллар и российский рубль подорожали, евро стал дешевле. 2 рубля 40 копеек (Br2,3995) стоит на это утро один $1 США , евро - 2,61 (Br2,6133), 3 рубля 35 копеек (Br3,3514) предлагали за 100 российских рублей.
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Валюты накануне поторговались. Доллар и российский рубль подорожали, евро стал дешевле. 2 рубля 40 копеек (Br2,3995) стоит на это утро один $1 США , евро - 2,61 (Br2,6133), 3 рубля 35...
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