В Колодищах мужчину по плечи засыпало землей в четырехметровом колодце - его спасли

Источник материала: Tut.by

В Колодищах мужчина рыл колодец — грунт осыпался, и его по плечи засыпало землей. Примерно через час его достали живым спасатели, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

О том, что в Колодищах в частном дворе человека засыпало землей, спасателям сообщили 25 мая в 18−32.

По предварительной информации, во дворе устраивали колодец. Грунт осыпался, и мужчину засыпало землей до плеч. Выбраться сам он не смог. Хозяин двора, в котором произошел инцидент, спустился, чтобы помочь. Когда спасатели приехали, двое мужчин были в колодце на глубине около четырех метров.

К моменту приезда спасателей пострадавший был в земляном плену около часа.

— Это всегда высокий риск для развития синдрома длительного сдавливания конечностей, который может привести к серьезным травмам. Кроме того, существовала вероятность дальнейшего обрушения грунта, — рассказал оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН Сергей Новичук.

Во время работ сотрудники медслужбы РОСН оказывали экстренную психологическую и консультативную помощь пострадавшему. Только благодаря оперативным действиям всех спасателей удалось быстро извлечь мужчину на поверхность без вреда для его здоровья, отмечают в МЧС.

При помощи специальной треноги людей достали наверх. Никто не пострадал.