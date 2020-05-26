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В Колодищах мужчину по плечи засыпало землей в четырехметровом колодце - его спасли

26.05.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Колодищах мужчина рыл колодец — грунт осыпался, и его по плечи засыпало землей. Примерно через час его достали живым спасатели, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

О том, что в Колодищах в частном дворе человека засыпало землей, спасателям сообщили 25 мая в 18−32.

По предварительной информации, во дворе устраивали колодец. Грунт осыпался, и мужчину засыпало землей до плеч. Выбраться сам он не смог. Хозяин двора, в котором произошел инцидент, спустился, чтобы помочь. Когда спасатели приехали, двое мужчин были в колодце на глубине около четырех метров.

К моменту приезда спасателей пострадавший был в земляном плену около часа.

— Это всегда высокий риск для развития синдрома длительного сдавливания конечностей, который может привести к серьезным травмам. Кроме того, существовала вероятность дальнейшего обрушения грунта, — рассказал оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН Сергей Новичук.

Во время работ сотрудники медслужбы РОСН оказывали экстренную психологическую и консультативную помощь пострадавшему. Только благодаря оперативным действиям всех спасателей удалось быстро извлечь мужчину на поверхность без вреда для его здоровья, отмечают в МЧС.

При помощи специальной треноги людей достали наверх. Никто не пострадал.

 
 
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Грунт осыпался, и мужчину засыпало землей до плеч. Выбраться сам он не смог. Хозяин двора, в котором произошел инцидент, спустился, чтобы помочь. Когда спасатели...
 
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