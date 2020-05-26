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Энергонадзор напоминает: необходимо установить единые сроки поверки технических манометров

26.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Энергонадзор напоминает: необходимо установить единые сроки поверки технических манометров

О поверке манометров при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.

Техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, контроль за исполнением которых возложен на органы Госэнергогазнадзора, установлены требования о необходимости периодического проведения поверки технических манометров, используемых организациями-потребителями тепловой энергии и установленных на трубопроводах и оборудовании в системах теплопотребления (центральные и индивидуальные тепловые пункты, отопление, горячее водоснабжение, теплоснабжение вентиляции и др.). Данные системы (за исключением находящихся у них оборудования и трубопроводов, поднадзорных Госпромнадзору) не входят в сферу государственной метрологии согласно «Перечню областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 16 марта 2007 г. № 17.

На основании вышеизложенного, организациям-потребителям тепловой энергии, осуществляющим подготовку к работе в осенне-зимний период, предлагается своим распорядительным документом установить единые сроки проведения поверки (межповерочного интервала) технических манометров, используемых и установленных на трубопроводах и оборудовании в системах теплопотребления. В целях своевременной и качественной подготовки к работе в осенне-зимний период, исключения возможных противоречий, копии данных распорядительных документов следует направить в Пинское МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор».

Телефон теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» – 61-70-95.

 Э.А. Полейчук, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору.

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