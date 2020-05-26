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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Штормовое предупреждение синоптики продлили и на завтра В Беларусь пришло тепло. Из-за этого в последние дни синоптики объявляют штормовое предупреждение. Его продлили и на завтра. В стране - желтый уровень опасности....

В Беларусь пришло тепло. Из-за этого в последние дни синоптики объявляют штормовое предупреждение. Его продлили и на завтра. В стране - желтый уровень опасности. Ожидаются грозы, порывистый ветер и до плюс 21. К выходным еще потеплеет, а климатическое лето придет в страну вместе с календарным.