В Сопоцкине и на Августовском канале начали работать велопрокаты

Источник материала: Tut.by

В агрогордке Сопоцкин и на Августовском канале начали работать прокаты велосипедов. Всего для туристов предлагают 100 велосипедов. Пункты расположены около Сопоцкинских культурно-туристического центра и сельсовета, а также на Августовском канале. Все велосипеды были закуплены польской стороной в рамках реализации трансграничного проекта «Август Вело», сообщает газета «Перспектива»



Фото: rgazeta.by

Проект «Август Вело» реализует управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Союзсельских общин Подляского воеводства Республики Польша. В рамках него создали веломаршрут вдоль всего Августовского канала, который соединяет Польшу и Беларусь. В будущем планируется продлить веломаршрут до Беловежской пущи.

В рамках проекта и закупили велосипеды, которые можно взять напрокат.

— Мы зовем всех жителей и гостей города Гродно и района на наш Августовский канал. Там открытое пространство, свежий воздух, интересная природа, — говорит начальник отдела культуры Гродненского районного исполнительного комитета Дмитрий Вильчик.

Велопрокат открыли в начале мая. Велосипеды можно взять в Сопоцкинском культурно-туристическом центре. Выбор широк: женские, мужские, детские, есть электровелосипед. Каждому велосипедисту выдадут средства защиты: шлем и жилетку. При необходимости отрегулировать параметры велосипеда можно прямо на месте — рядом мини-станция техобслуживания.

— Час проката детского велосипеда — 2 рубля, взрослого — 3. Есть возможность взять велосипед на сутки. То есть если вы захотите остановиться где-нибудь в агроусадьбе, или когда откроется упрощенный погранпереход, соответственно, можно на этом велосипеде даже пересечь границу, — рассказывает заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром Анна Голубцова.

Еще одна точка проката с 20 велосипедами находится в административном здании Сопоцкинского сельского Совета, а остальные велосипеды можно взять напрокат в точках на Августовском канале.