Под Слуцком развернулась целая операция по спасению застрявшего в рыбацких снастях лебеденка

Источник материала: Tut.by

Валентина Рудакова живет в Новодворцах и называет себя заядлым рыбаком. В воскресный день она вместе с мужем рыбачила на реке Случь неподалеку от деревни Исерно Слуцкого района. В какой-то момент женщина заметила маленького лебеденка, который запутался в оставленной кем-то рыбацкой леске.





— Леска обмоталась на шее лебеденка, я так распереживалась, больше часа боролась за его жизнь, пыталась сама достать, — рассказывает Валентина Рудакова. Поняв, что спасти птицу не удается, женщина решилась позвонить на «101».

Вскоре прибыл экипаж № 2 солигорского 3-го рудоуправления. Хотя территориально все происходило в Слуцком районе, вызов передали пожарной части, которая находилась ближе.

— Это было у деревни Исерно, исернские разливы. Спасатели спустились на лодке, леску перерезали, горло малышу освободили. До этого я и другие рыбки час двадцать пытались его спасти, ничего не могли сделать. Экипаж МЧС хочу поблагодарить!

Женщина рассказывает, что все это время лебединое семейство плавало рядом и пыталось помочь малышу.





— Сначала их мама была одна, потом подплыли и другие. Если бы вы видели, как маленькие лебедятки пытались помочь ему, как они щипали эту леску, старались освободить! Когда вытащили лебеденка, он совсем не боялся меня, так даже прижался ко мне, когда попросила сфотографировать. А потом их семейство, мама и семь лебедят, проплыли совсем рядом с нами, рукой можно было достать!