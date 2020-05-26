ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Слуцком развернулась целая операция по спасению застрявшего в рыбацких снастях лебеденка

26.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Валентина Рудакова живет в Новодворцах и называет себя заядлым рыбаком. В воскресный день она вместе с мужем рыбачила на реке Случь неподалеку от деревни Исерно Слуцкого района. В какой-то момент женщина заметила маленького лебеденка, который запутался в оставленной кем-то рыбацкой леске.


— Леска обмоталась на шее лебеденка, я так распереживалась, больше часа боролась за его жизнь, пыталась сама достать, — рассказывает Валентина Рудакова. Поняв, что спасти птицу не удается, женщина решилась позвонить на «101».

Вскоре прибыл экипаж № 2 солигорского 3-го рудоуправления. Хотя территориально все происходило в Слуцком районе, вызов передали пожарной части, которая находилась ближе.

— Это было у деревни Исерно, исернские разливы. Спасатели спустились на лодке, леску перерезали, горло малышу освободили. До этого я и другие рыбки час двадцать пытались его спасти, ничего не могли сделать. Экипаж МЧС хочу поблагодарить!

Женщина рассказывает, что все это время лебединое семейство плавало рядом и пыталось помочь малышу.


— Сначала их мама была одна, потом подплыли и другие. Если бы вы видели, как маленькие лебедятки пытались помочь ему, как они щипали эту леску, старались освободить! Когда вытащили лебеденка, он совсем не боялся меня, так даже прижался ко мне, когда попросила сфотографировать. А потом их семейство, мама и семь лебедят, проплыли совсем рядом с нами, рукой можно было достать!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сначала их мама была одна, потом подплыли и другие. Если бы вы видели, как маленькие лебедятки пытались помочь ему, как они щипали эту леску, старались освободить!»
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сопоцкине и на Августовском канале начали работать велопрокаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика