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Нашествие улиток в яблоневом саду в Малиновке
26.05.2020 14:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖители микрорайона любуются красавицами прямо под окнами домов и делятся своими снимками. Интересно, годятся ли они для знаменитого французского блюда эскарго, и не навредит ли человек миграции моллюсков?
P.S. В народном календаре говорится, что такое количество улиток - к дождю и хорошему урожаю!
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Жители микрорайона любуются красавицами прямо под окнами домов и делятся своими снимками. Интересно, годятся ли они для знаменитого французского блюда эскарго, и...
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