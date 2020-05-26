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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нашествие улиток в яблоневом саду в Малиновке Жители микрорайона любуются красавицами прямо под окнами домов и делятся своими снимками. Интересно, годятся ли они для знаменитого французского блюда эскарго, и...

Жители микрорайона любуются красавицами прямо под окнами домов и делятся своими снимками. Интересно, годятся ли они для знаменитого французского блюда эскарго, и не навредит ли человек миграции моллюсков?P.S. В народном календаре говорится, что такое количество улиток - к дождю и хорошему урожаю!Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите