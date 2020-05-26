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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобразования рекомендует организовать в школах консультации по ЦТ для выпускников 11-х классов "Это позволит абитуриентам лучше подготовиться и показать более высокие результаты. Консультации рекомендовано организовать с 15 по 23 июня. При этом каждая школа...

"Это позволит абитуриентам лучше подготовиться и показать более высокие результаты. Консультации рекомендовано организовать с 15 по 23 июня. При этом каждая школа сама определит время и формат их проведения", – сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите