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Минобразования рекомендует организовать в школах консультации по ЦТ для выпускников 11-х классов
26.05.2020 14:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Это позволит абитуриентам лучше подготовиться и показать более высокие результаты. Консультации рекомендовано организовать с 15 по 23 июня. При этом каждая школа сама определит время и формат их проведения", – сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.
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"Это позволит абитуриентам лучше подготовиться и показать более высокие результаты. Консультации рекомендовано организовать с 15 по 23 июня. При этом каждая школа...
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