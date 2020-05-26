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Брестчанин покоряет девушек своими цветочными грядками. Послушайте, как он о них рассказывает

26.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы думаете, что дача и грядки — это что-то для пенсионеров, держите свой шаблон, он сейчас порвется. Рассказываем о 18-летнем Кирилле Вавренюке из Бреста. Парень уже полжизни на полном серьезе копается в земле, сажает различные цветы и даже выводит новые сорта. Не потому что бабушка заставила, а просто так — в кайф. О Кирилле и раньше писали журналисты: в родном городе он практически звезда среди местных любителей огорода, а на его участке растет более 1000 растений. Но сейчас, благодаря аккаунту в TikTok, брестчанина заметили в интернете, хотя профиль был зарегистрирован только 7 мая этого года. В видео Кирилл называет ирисы «своими детишками», а для боярышника включает песню «с тобою не сравнится ни одна вселенная».


Фото: instagram.com/kvetka_kirilla

Шесть лет ради одного сорта лилейника. Но это только пока

«Божечки, он настолько милый, хочется его обнимать и тискать, а в перерывах от этого помогать ему с цветочками», — так пишут о Кирилле девушки в интернете. Кажется, сам того не зная, брестчанин нашел ключик к сердцам дам. Сперва — рассказывая о своих цветах в Instagram, а с недавнего времени и в TikTok.

Это не просто какой-то там любительский уровень: в декабре 2019 Кирилл официально зарегистрировал собственный сорт лилейника. Назвал своим именем — «Кветка Кирилла». На весь процесс селекции у парня ушло шесть лет.

— Вообще, я уже три сорта вывел, просто зарегистрировал пока только один, которому придумал название, — объясняет садовод. — Цветки у лилейника могут быть от 5 до 20 сантиметров. У моего сорта — 15−16. Это не самые крупные, но и не маленькие. У него широкая кайма: обычно она сантиметр, у моего — 1,5−2. Очень сильная гофрировка, плюс 30% цветов раскрываются махровыми. Это значит, что у них не шесть лепестков, как обычно, а значительно больше. Насыщенный цвет: кромка желтая, середина красная и белая полосочка.

Но главная фишка сорта — повторное цветение. Сперва лилейник «Кветка Кирилла» цветет в июле, а затем — осенью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Кирилл Кветка (@kvetka_kirilla) on Dec 4, 2019 at 4:42am PST

— Когда я только начинал опылять лилейники, ничего не знал: просто комбинировал разные сорта: а вдруг повезет? Сейчас уже беру «маму» с «папой» и точно знаю, какой получится сеянец. Тогда мне очень сильно повезло: я посадил около 500 таких сеянцев от одних «родителей» и среди них выбрал только один — «Кветку Кирилла». Профессиональные селекционеры могут и по 1000 цветков высаживать, но не выбрать ни одного. А у меня вот так получилось.

Садовод подчеркивает, что важно следить за тем, какие сорта ты опыляешь. Тетраплоидные сорта нельзя опылять с диплоидными — у них разный набор хромосом. Потомство, конечно, получится, но выглядеть будет так себе.

— Официальный процесс регистрации сорта выглядит как его описание на пяти листах мелким шрифтом с двух сторон. Я все делал онлайн через московский центр — просто отправил им документы, — говорит брестчанин.

У Кирилла есть планы написать садоводческие книги и открыть свой официальный питомник растений. Из более близких желаний — запустить собственный сайт с советами по уходу за ними. А вот как «войти в айти» и где заработать миллион, Кирилла не интересует:

— Скажу честно: кроме растений, мне ничего неинтересно и я ни в чем не разбираюсь. В машинах и технике я полный ноль.

В прошлом году Кирилл закончил школу и хотел поступать на агронома: чтобы научиться выводить сорта на профессиональном уровне и больше понимать в разведении растений. Но бросать собственный сад не хотелось, поэтому пришлось относить документы на «мелиорацию» в Брестский технический университет. На агрономов там не учат.


Фото: instagram.com/kvetka_kirilla

— Сначала думал, что мелиорация — не мое. Сейчас уже немного поучился и понял, что все интереснее, чем кажется. Например, многие думают, что мелиорация — это то же самое, что осушение болот. Но на самом деле это только отрасль мелиорации, а в общем это понятие означает просто улучшение земель. А это как-никак мне полезно! — смеется Кирилл.

Как стать цветочным гуру без регистрации и смс

Парень признается: по специальности работать не собирается. Даже если бы стал дипломированным агрономом. Все потому что цель в жизни уже поставлена — развивать свои сорта и свой сад. К этому он уже уверенно идет. Университетские преподаватели его уже знают, подписаны на Instagram и обмениваются с ним цветами:

— Недавно я принес преподавательнице клематис, а она мне — войлочную вишню. Такой вот бартер произошел, — рассказывает Кирилл. — Я бы даже сказал, что некоторые восхищаются моим хобби. А вот ощущения, что знаю больше преподавателей, у меня нет.

Брестчанин считает, что это потому что в университете все-таки специальность немного другая, да и на первом курсе не совсем по ней предметы. Зато в школе на биологии такое было, причем, как говорит Кирилл, ярко выраженное:

— Вот пример: в 10-м или 11-м классе в учебнике было написано о черенковании растений. И сказано, что лучше всего укореняются черенки, полностью одревесневшие. Я такой: «Опачки, ошибочка! Лучше всего укореняются полуодревесневшие, а уже те, что полностью, гораздо хуже». Мы с учительницей прямо дискутировали на разные темы, что правильно, что неправильно. А вообще часто такое было, что сижу на уроке и думаю: «Божечки, что это нам говорят…»

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Кирилл Кветка (@kvetka_kirilla) on Sep 3, 2018 at 6:40am PDT

Кирилл скромно замечает, что он скорее не читает о растениях, а интересуется ими. И многое узнает из практики:

— Моя коллекция винограда сейчас — около 40 сортов. Самые первые покупал еще когда мне было 10. Виноградарь мне совсем не объяснил, что делать. Я заплатил и ушел. Это было в апреле. Саженцы были подрощены в теплице, я высадил их — и они замерзли. Уже мотаю на ус. Пошли в рост — заболели. Снова мотаю на ус — значит, надо обрабатывать… Так о всех растениях и узнаю.

«Утром встану буквой „зю“ и до вечера не разгибаюсь»

Виноград «попер» благодаря родителям. Когда Кириллу было 10 лет, семья переехала из квартиры в частный дом с 30 сотками земли. Отчасти — ради сына, чтобы ему было где экспериментировать с растениями. Родители, как он сам признается, «не миллиардеры». Мама — работает на заводе, папа — в сфере, связанной с автомобилями.

— Тогда участок был пустой и надо было где-то взять новые растения, — вспоминает Кирилл. — С небес деньги не капают, так что я начал размножать домашние цветы, которых на тот момент у нас было много. Так в 10 лет я и вышел в первый раз на рынок — заработал себе на новые растения. Каждый год их количество увеличивалось, поэтому уже через три года я взял себе постоянный абонемент и торговал каждый день.

Сезон для торговли саженцами — апрель и май. С занятиями в школе совместить трудно, поэтому парень нашел выход:

— Утром я выезжал на рынок, расставлял растения и таблички к ним. Потом приходила моя бабушка, продавала, а затем, после учебы, я возвращался и подменял ее — каждый день. Поначалу все смеялись: он же маленький ребенок, что он понимает? Когда покупали какое-то растение, я пытался рассказывать, как посадить правильно, как за ним ухаживать, но меня никто не слушал. А сейчас собираются целые толпы! — улыбается парень. — Я, как приеду утром, стану буквой «зю», так до вечера не разгибаюсь, и рот не закрывается.

Кирилл говорит, что подходят послушать даже мимо проходящие люди:

— Потому что рассказываю не просто так, а с интонацией, с эмоцией… Я ж по-другому не могу, — признается брестчанин.

@kirill_kvetka

Теперь вы знаете чуточку больше о Боярышнике

 
Теги: Брест
 
 
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