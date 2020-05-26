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Новые тома "Белорусской детской энциклопедии" о растениях, которые может собрать каждый

26.05.2020 15:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Опасные соседи" - очередной том "Белорусской детской энциклопедии". Именно на эту книгу приходит очень много отзывов и рецензий, именно от взрослых людей. И это неудивительно, ведь в книге собрано много интересных фактов, например, вы знате, что ландыш - это ядовитое растение? 

Владимир Лебедько, научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси: "Таких книг выходило уже немало, но они были написаны более сложным научным языком, для узкой аудитории".

Вторая книга - "Зеленые лекари. Дикорастущие лекарственные растения Беларуси". В ней, наоборот, рассказывается о 12 самых обычных, широко распространенных дикорастущих растениях, которые под силу собрать каждому. Читатель узнает много нового о происхождении их названий, местах произрастания, целебных свойствах, использовании. Кстати, большинство из описанных растений можно заваривать и пить вместо привычного чая.

Владимир Лебедько, научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси: "Здесь описаны растения, которые ароматны и полезны, описаны их свойства и какие они на вкус".

Все эти энциклопедии можно найти в книжных магазинах, а также заказать онлайн-доставку. 

 
 
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"Опасные соседи" - очередной том "Белорусской детской энциклопедии". Именно на эту книгу приходит очень много отзывов и рецензий, именно от взрослых людей. И это...
 
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