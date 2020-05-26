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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые тома "Белорусской детской энциклопедии" о растениях, которые может собрать каждый "Опасные соседи" - очередной том "Белорусской детской энциклопедии". Именно на эту книгу приходит очень много отзывов и рецензий, именно от взрослых людей. И это...

"Опасные соседи" - очередной том "Белорусской детской энциклопедии". Именно на эту книгу приходит очень много отзывов и рецензий, именно от взрослых людей. И это неудивительно, ведь в книге собрано много интересных фактов, например, вы знате, что ландыш - это ядовитое растение?Вторая книга - "Зеленые лекари. Дикорастущие лекарственные растения Беларуси". В ней, наоборот, рассказывается о 12 самых обычных, широко распространенных дикорастущих растениях, которые под силу собрать каждому. Читатель узнает много нового о происхождении их названий, местах произрастания, целебных свойствах, использовании. Кстати, большинство из описанных растений можно заваривать и пить вместо привычного чая.Все эти энциклопедии можно найти в книжных магазинах, а также заказать онлайн-доставку.