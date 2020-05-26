природа Минщины настолько очистилась, что две рыси устроили драку прямо на дороге

Источник материала: Tut.by

Забавным роликом с МЛЫН.BY поделились лесничие Минского района. На видео две рыси решили выяснить отношения прямо на проезжей части.

Как рассказал начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Дмитрий Пинчук, для центрального региона это животное — не редкость. К примеру, рысь была замечена в Крупском и Логойском районах.

Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, но уже идет дискуссия по поводу исключения ее из книги и разрешения на регулирование ее численности.