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природа Минщины настолько очистилась, что две рыси устроили драку прямо на дороге

26.05.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забавным роликом с МЛЫН.BY поделились лесничие Минского района. На видео две рыси решили выяснить отношения прямо на проезжей части.

Как рассказал начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Дмитрий Пинчук, для центрального региона это животное — не редкость. К примеру, рысь была замечена в Крупском и Логойском районах.

Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, но уже идет дискуссия по поводу исключения ее из книги и разрешения на регулирование ее численности.

 
 
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Забавным роликом поделились лесничие Минского района. На видео две рыси решили выяснить отношения прямо на проезжей части.
 
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