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Более 45 % среди выявленных в стране в 2019 году фальшивых купюр в обороте - американские доллары

26.05.2020 14:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более двух фальшивых купюр в день выявляли белорусские банковские работники в прошлом году.  Точная цифра от регулятора - 812 поддельных денежных знаков. Более 45 % (45,3 %) - американские доллары. Самый популярный номинал $100 (88,9 %). В "любимчиках" у мошенников также российский рубль. Примерно 32 % (31,8 %) и евро - немногим более 17 % (17,2 %). Белорусские рубли тоже подделывают, от выявленных - примерно 3,7 %. Примерно 2 % фальшивок приходится на валюты других стран. К 2018 году общее количество фальшивок уменьшилось почти на 10 % (9,8 %). Почти половина всех случаев выявления (44,7 %) приходится на Минск.  

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Более двух фальшивых купюр в день выявляли белорусские банковские работники в прошлом году.  Точная цифра от регулятора - 812 поддельных денежных знаков. Более 45 %...
 
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