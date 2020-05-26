|
Более 45 % среди выявленных в стране в 2019 году фальшивых купюр в обороте - американские доллары
26.05.2020 14:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее двух фальшивых купюр в день выявляли белорусские банковские работники в прошлом году. Точная цифра от регулятора - 812 поддельных денежных знаков. Более 45 % (45,3 %) - американские доллары. Самый популярный номинал $100 (88,9 %). В "любимчиках" у мошенников также российский рубль. Примерно 32 % (31,8 %) и евро - немногим более 17 % (17,2 %). Белорусские рубли тоже подделывают, от выявленных - примерно 3,7 %. Примерно 2 % фальшивок приходится на валюты других стран. К 2018 году общее количество фальшивок уменьшилось почти на 10 % (9,8 %). Почти половина всех случаев выявления (44,7 %) приходится на Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более двух фальшивых купюр в день выявляли белорусские банковские работники в прошлом году. Точная цифра от регулятора - 812 поддельных денежных знаков. Более 45 %...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)