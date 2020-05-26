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"Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента"
26.05.2020 15:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак привлечь молодежь к работе на селе и создать маленькие населенные пункты нового поколения? "Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента" - в среду вечером сразу после "Панорамы".
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Как привлечь молодежь к работе на селе и создать маленькие населенные пункты нового поколения? "Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента" - в среду...
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