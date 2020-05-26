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В Гродно планируют открыть областной ретинальный центр
26.05.2020 14:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно на базе университетской клиники планируют открыть областной ретинальный центр - там будут заниматься лечением заболеваний сетчатки глаза. Сейчас гродненские врачи уже внедрили в свою практику лечение такой болезни, как возрастная макулодистрофия. Специальная терапия позволяет остановить развитие этого заболевания и сохранить остатки зрения.
Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза УЗ "Гродненская университетская клиника": "Остановиться на каких-то остаточных зрительных функциях, даже 1, даже 5 или 10 процентов зрения для таких пациентов - это очень много. Люди довольны, люди рады, что это стало доступно, им не нужно ездить в другие клиники, даже города Минска".
Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза УЗ "Гродненская университетская клиника": "С учетом количества пациентов, которых мы пролечили с 16 по 19 год, встал вопрос о создании ретинального центра, потому что количество пациентов большое, очень большое. Будет отдельная диагностическая линия, где будет отдельный диагност, доктор-офтальмолог, которые будут заниматься этим направлением".
Введение специального препарата в глаз пациента позволяет уже с первого раза снизить прогрессирование макулодистрофии. Инъекции проводятся курсом, который периодически необходимо повторять. По статистике, за год в Гродно вводят около двухсот таких инъекций. А проследить за ходом лечения и оценить результаты помогает оптический когерентный томограф.
Татьяна Семянович, врач-офтальмолог УЗ "Гродненская университетская клиника": "Здесь мы видим пациента при поступлении: был выраженный макулярный отек, после уже первой инъекции отек уменьшился в два раза. То есть можно это видеть и в цифровом эквиваленте: было 526, стало 316".
Такая инъекционная терапия, применяемая гродненскими офтальмологами, носит название анти-VEGF. При условии что пациент постоянно прибегает к этим препаратам и учитывает все рекомендации врача, зрение сохранится, и человек сможет вести привычный комфортный образ жизни.
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В Гродно на базе университетской клиники планируют открыть областной ретинальный центр - там будут заниматься лечением заболеваний сетчатки глаза. Сейчас...
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