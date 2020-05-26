ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно планируют открыть областной ретинальный центр

26.05.2020 14:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Гродно на базе университетской клиники планируют открыть областной ретинальный центр - там будут заниматься лечением заболеваний сетчатки глаза. Сейчас гродненские врачи уже внедрили в свою практику лечение такой болезни, как возрастная макулодистрофия. Специальная терапия позволяет остановить развитие этого заболевания и сохранить остатки зрения.

Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза УЗ "Гродненская университетская клиника": "Остановиться на каких-то остаточных зрительных функциях, даже 1, даже 5 или 10 процентов зрения для таких пациентов - это очень много. Люди довольны, люди рады, что это стало доступно, им не нужно ездить в другие клиники, даже города Минска".

Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза УЗ "Гродненская университетская клиника": "С учетом количества пациентов, которых мы пролечили с 16 по 19 год, встал вопрос о создании ретинального центра, потому что количество пациентов большое, очень большое. Будет отдельная диагностическая линия, где будет отдельный диагност, доктор-офтальмолог, которые будут заниматься этим направлением".

Введение специального препарата в глаз пациента позволяет уже с первого раза снизить прогрессирование макулодистрофии. Инъекции проводятся курсом, который периодически необходимо повторять. По статистике, за год в Гродно вводят около двухсот таких инъекций. А проследить за ходом лечения и оценить результаты помогает оптический когерентный томограф. 

Татьяна Семянович, врач-офтальмолог УЗ "Гродненская университетская клиника": "Здесь мы видим пациента при поступлении: был выраженный макулярный отек, после уже первой инъекции отек уменьшился в два раза. То есть можно это видеть и в цифровом эквиваленте: было 526, стало 316".

Такая инъекционная терапия, применяемая гродненскими офтальмологами, носит название анти-VEGF. При условии что пациент постоянно прибегает к этим препаратам и учитывает все рекомендации врача, зрение сохранится, и человек сможет вести привычный комфортный образ жизни.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на базе университетской клиники планируют открыть областной ретинальный центр - там будут заниматься лечением заболеваний сетчатки глаза. Сейчас...
 
Новости дня
Новости общества
 
На ул. Маяковского сегодня ограничат движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика