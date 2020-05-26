В Минске и области ищут пенсионера, он вышел из РНПЦ онкологии и пропал

Источник материала: Tut.by

В Минске и Минской области ищут пенсионера. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: vk.com/angel_search

77-летний Геннадий Степанович Морозевич 25 мая проходил обследование в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова (агрогородок Лесной, Минский район). Оттуда собирался поехать через Минск в Борисов, где и живет. Но дома пенсионер так и не появился. До сих пор неизвестно, где он.

Предположительно, он доехал до улицы Волгоградская в Минске на автобусе № 113.

Мужчина нормального телосложения, глаза серые, седые волосы, рост 170 сантиметров. Был одет в голубую клетчатую рубашку, темные трико, синие резиновые тапки.

После инсульта мужчина невнятно говорит, медленно ходит.

Всех, у кого есть информация про Геннадия Степановича, просят сообщать по телефонам: поисково-спасательный отряд «Ангел», Минск +37533 6666 033, Борисов: +37529 5917 348, или 102.