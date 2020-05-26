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В Минске и области ищут пенсионера, он вышел из РНПЦ онкологии и пропал
26.05.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске и Минской области ищут пенсионера. Подробности
77-летний Геннадий Степанович Морозевич 25 мая проходил обследование в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова (агрогородок Лесной, Минский район). Оттуда собирался поехать через Минск в Борисов, где и живет. Но дома пенсионер так и не появился. До сих пор неизвестно, где он.
Предположительно, он доехал до улицы Волгоградская в Минске на автобусе № 113.
Мужчина нормального телосложения, глаза серые, седые волосы, рост 170 сантиметров. Был одет в голубую клетчатую рубашку, темные трико, синие резиновые тапки.
После инсульта мужчина невнятно говорит, медленно ходит.
Всех, у кого есть информация про Геннадия Степановича, просят сообщать по телефонам: поисково-спасательный отряд «Ангел», Минск +37533 6666 033, Борисов: +37529 5917 348, или 102.
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77-летний Геннадий Морозевич 25 мая проходил обследование в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Собирался ехать домой в Борисов, через Минск, но пропал.
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