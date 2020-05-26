К благотворительным мероприятиям «Недели добра», которая проходила с 15 по 22 мая, присоединилась и молодежь Глусчины

Источник материала: Радзiма





К благотворительным мероприятиям «Недели добра», которая проходила с 15 по 22 мая в рамках круглогодичного республиканского проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям», присоединилась и молодежь Глусчины. Волонтеры ОО «БРСМ» «Доброе сердце» помогают одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в наведении порядка и благоустройстве их придомовых территорий.

В первый день акции волонтеры вместе с работниками Хвастовичского сельисполкома оказали помощь 92-летней жительнице Хвастович Нине Тарасовне Глаз. Добровольцы убрали с улицы дрова и сложили их в поленницу в сарае хозяйки. Это не разовая акция, которую провели и забыли, подчеркнули в районном комитете ОО «БРСМ», пожилые люди могут обращаться за помощью и дальше и рассчитывать на нее. Продолжает свою работу молодежная горячая линия по телефону 78-8-91, активисты БРСМ по-прежнему помогают доставлять пожилым людям продукты первой необходимости и медикаменты, оплачивать коммунальные услуги.

Фото предоставлено РК ОО «БРСМ»