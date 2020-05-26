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Прогноз погоды на 27 мая
26.05.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия по северо-западной половине страны будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине скажется влияние фронтального раздела.
Внимание!
В дневные часы 27 мая (среда) в отдельных районах страны ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия по северо-западной половине страны будет определять область повышенного атмосферного давления, по...
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