Минобороны о призыве в COVID-19: «Все призывники проходят двухнедельную изоляцию»

Источник материала: Tut.by

Этой весной ситуация с COVID-19 изменила и работу призывных комиссий. Так, по прибытии на место службы все новобранцы должны пройти двухнедельную изоляцию.



Фото Павла Русака, «Минск-новости»

По данным Национального правового портала, на срочную военную службу планируют призвать 10 тысяч человек. Отправка призывников началась 11 мая и продлится до конца месяца.

Как рассказали TUT.BY в пресс-службе Минобороны, изоляцию молодые люди будут проходить в тех воинских частях, где должны служить. В течение эти двух недель в расписании новобранцев нет тренировок. При этом они находятся под пристальным наблюдением медиков.

На данный момент, среди ребят, которые уже прошли или проходят изоляцию, случаев «ковид» не выявлено, рассказали в военном ведомстве.

— До отправки в армию они проходят медкомиссию, — пояснили ситуацию в пресс-службе ведомства. — Тех, кто болеет, служить не отправляют.

По данным на 26 мая, в Беларуси выявлено 38 059 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерло 208 человек.