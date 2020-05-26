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Минобороны о призыве в COVID-19: «Все призывники проходят двухнедельную изоляцию»
26.05.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этой весной ситуация с COVID-19 изменила и работу призывных комиссий. Так, по прибытии на место службы все новобранцы должны пройти двухнедельную изоляцию.
По данным Национального правового портала, на срочную военную службу планируют
Как рассказали TUT.BY в пресс-службе Минобороны, изоляцию молодые люди будут проходить в тех воинских частях, где должны служить. В течение эти двух недель в расписании новобранцев нет тренировок. При этом они находятся под пристальным наблюдением медиков.
На данный момент, среди ребят, которые уже прошли или проходят изоляцию, случаев «ковид» не выявлено, рассказали в военном ведомстве.
— До отправки в армию они проходят медкомиссию, — пояснили ситуацию в пресс-службе ведомства. — Тех, кто болеет, служить не отправляют.
По данным на 26 мая, в Беларуси
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Этой весной ситуация с COVID-19 изменила и работу призывных комиссий. Так, по прибытии на место службы все новобранцы должны пройти двухнедельную изоляцию.
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