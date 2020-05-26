Может ли начальник попросить подписаться за «своего кандидата»? Что нужно знать про сбор подписей

Источник материала: Tut.by

С 21 мая в Беларуси инициативные группы начали собирать подписи за тех, кто собирается участвовать в президентской гонке. TUT.BY собрал ответы на самые популярные вопросы: можно ли оставить подпись через социальные сети, имеет ли право руководство без ведома подчиненных вписать паспортные данные в подписной лист и почему нельзя собирать подписи в рабочее время.

Хочу оставить подпись за претендента в кандидаты президента. Обязательно ли показывать паспорт? Как говорится в материалах на сайте ЦИК , при заполнении подписного листа нужно указывать серию и номер паспорта или военного билета — для военнослужащих срочной службы. Если же паспорт утерян, то органы внутренних дел выдадут справку, и ее данные нужно внести в подписной лист.

Во время пандемии не хочется стоять в очереди на улице, чтобы оставить свой голос. Планируется ли как-то ограничивать количество людей во время таких мероприятий? Или, например, всем выдавать маски? — В связи с эпидемиологической ситуацией в стране члены инициативной группы должны носить маски и перчатки. Но никто не может обязать обеспечивать масками и перчатками тех, кто желает оставить подпись, — рассказывают TUT.BY в Центральной избирательной комиссии. — На этапе сбора подписей, следуя рекомендациям Минздрава, мы говорим о том, что нужно соблюдать дистанцию в очереди 1,5−2 метра. Каждый гражданин определяет сам, как он будет отдавать подпись.

Насколько защищен человек, который оставляет свои паспортные данные, например, в туристическом агентстве? Может ли кто-то посторонний вписать эти данные в подписной лист? Или, например, отдел кадров может внести данные сотрудника в поддержку одного человека, хотя сотрудник об этом не знает? — У нас в стране нет закона о персональных данных, который бы запрещал данные, собранные для одной цели, использовать для другой. Сейчас законодательство нас не защищает от этого, — поясняет Алексей Козлюк, юрист в сфере приватности и защиты персональных данных. — Возможно внести в подписной список своих подчиненных. Но человек должен еще собственноручно расписаться — без росписи подписи будут считаться недействительными.

В социальных сетях рассказывают истории, когда руководитель сам вносит все данные в подписной лист и вызывает подчиненных, чтобы они расписались. А так можно делать? — Нет, этот момент отдельно прописан в Избирательном кодексе РБ. В статье 61 говорится: «Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются. Нарушение этих требований может быть основанием для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации кандидата в президенты Республики Беларусь», — приводит статью закона юрист Алексей Козлюк. — Если бы у нас было более строгое законодательство в области защиты персональных данных, то администрация получила бы серьезное наказание даже за передачу таких данных инициативным группам.

Если оставить подпись за оппозиционера, могут ли из-за этого возникнуть проблемы на работе? Будут ли применяться какие-то санкции? — Вопрос в том, как руководство узнает, за кого оставил подпись человек. Избирательные комиссии и инициативные группы не имеют права передавать данные по месту работы избирателя, — отмечает Алексей Козлюк.

Можно ли отправить свою подпись по электронной почте? А с помощью социальных сетей? — Нет, необходимо личное присутствие человека, чтобы он смог расписаться в подписном листе. При этом заявку, в которой вы хотите уведомить инициативную группу о желании оставить подпись за конкретного кандидата, можно отправить любым способом. Например, по электронной почте попросить, чтобы к вам пришли домой.

Подписаться можно только за одного кандидата? А если нравятся двое? Как говорится на сайте ЦИк, избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, но только один раз в поддержку одного и того же человека.

Если подписался за одного кандидата, то должен потом за него голосовать на выборах? — Участие в выборах свободное и нет обязанности голосовать за того, за кого оставлял подпись. К тому же голосование тайное, невозможно проверить за кого голосовал человек, — комментирует Алексей Козлюк, юрист в сфере приватности и защиты персональных данных.

До какого числа собирают подписи? Подписи собираются с 21 мая по 19 июня включительно. Вот календарь избирательной кампании-2020.

Если человеку нет 18 лет, но есть паспорт, он может подписаться? Нет, оставить свою подпись за кандидата в президенты могут те, кому исполнилось 18 лет.

Можно ли подписаться, если ты не гражданин Беларуси? Нет, это право есть только у граждан Республики Беларусь.

Как ЦИК будет проверять достоверность подписей? Будет проверяться не менее 20 процентов подписей. Как говорится на сайте ЦИК, при сомнении в достоверности подписей либо других данных, члены комиссии для уточнения возникших у них вопросов вправе обращаться непосредственно к избирателям, а также в соответствующие государственные органы. Например, в подразделения по гражданству и миграции, ЖЭС. Как это будет проходить на практике? Комиссия может связаться с человеком по телефону и задать несколько вопросов, или проверить через отдел по гражданству и миграции место жительства, которое указано в подписном листе.

Некоторые члены инициативных групп ходят по домам. Как понять, что это не мошенники? Какое удостоверение должно быть у члена инициативной группы? Как говорится в материалах на сайте ЦИК, член инициативной группы при сборе подписей должен иметь удостоверение, выданное Центральной комиссией, и документ, подтверждающий личность с фотографией. Указанные документы предъявляются избирателям.

Может ли член инициативной группы вписать все данные, а человек только оставить подпись? Или избиратель лично должен заполнить все графы? Избиратель должен собственноручно поставить дату подписи и расписаться. Остальные графы могут заполняться как самим избирателем, так и иными лицами, в том числе членом инициативной группы, собирающим подписи.

Это правда, что каждая такая запись в подписном листе должна заполняется ручками разного цвета? — Нет, единственное требование, которое предъявляет законодательство к подписи в подписном листе, чтобы дата и сама подпись вносились собственноручно, — отвечают TUT.BY в ЦИК. Выходит, не имеет значения: заполнены графы в подписном листе одной ручкой или нет.

В одном листе могут подписываться люди из разных районов? На что влияет прописка? В подписном листе должны быть подписи избирателей, проживающих на территории только одного города областного подчинения, района, а в городах с районным делением — одного района. Выходит, в одном подписном листе не могут находиться данные избирателей, например, из Центрального и Фрунзенского районов столицы.

Так может ли инициативная группа из Гродно приехать в Минск и собирать подписи? Да, в ЦИКе разъясняют TUT.BY: члены инициативной группы имеют право собирать подписи по всей стране. В этом случае они вносят подписи в разные подписные листы. Например, отдельно вносятся в лист жителей разных районов столицы, а потом инициативная группа передает эти листы координаторам.

Могут ли заплатить за подпись, оставленную за конкретного кандидата? Сайт ЦИК напоминает: в процессе сбора подписей запрещается принуждение и вознаграждение избирателей за внесение подписей. Под вознаграждением следует понимать передачу избирателю денежных средств, подарков, иных материальных ценностей, проведение льготной распродажи товаров либо безвозмездное или на льготных условиях оказание услуг.

Можно ли собирать подписи в рабочее время? Законодательство запрещает собирать подписи в рабочее время, сообщает ЦИК. • Не допускается участие администрации организации в сборе подписей избирателей в рабочее время. • Граждане, выдвигаемые кандидатами в президенты, не вправе привлекать лиц, находящихся у них в подчинении или иной служебной зависимости, для сбора подписей избирателей в рабочее время. • Не допускается проведение сбора подписей в ходе служебных командировок.