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Сеслерия Гейфлера.

Холоднорастущий злак - ожика лесная.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Декоративные злаки остаются на пике садовой моды Воздушные травы теснят с клумб яркие цветы. Потому что, во-первых, не требуют больших вложений - сил и средств, но в то же время красивы в любую пору. Декоративные...

Воздушные травы теснят с клумб яркие цветы. Потому что, во-первых, не требуют больших вложений - сил и средств, но в то же время красивы в любую пору. Декоративные злаки очень любят в питомнике "Морозник" в Воложинском районе. Ирина Иодо и Павел Радюш - за природные сады. Чтобы их расширять, злаки нужно делить.Злаки мы делим для того, чтобы увеличить их количество. И когда злак растет на одном месте достаточно долго, то куртина может постареть и выпадать изнутри. Поэтому мы делим для увеличения декоративности и срока роста злаков на одном месте.Немного теории: злаки делятся на холодно- и теплорастущие. И сегодня мы как раз обратим внимание на первые, ведь именно они радуют нас зеленью в начале сезона.Холоднорастущие злаки активно растут весной и в начале лета, а потом осенью. В это же время их делят и пересаживают.В этом году из-за теплой зимы она зацвела своими чернильными колосками на месяц раньше. Обрезать ее не нужно, а вот делить - самое время. На стол садовода сеслерия попадает с большим земляным комом.Сначала отрясем землю. Корешки меленькие, нежные. И чтобы сохранить большее количество корешков, копаем с землей.Сеслерия насчитывает 27 видов, а род назван в честь венецианского врача Леонардо Сеслера, имевшего в XVIII веке собственный ботанический сад.Чуть подрезаем секатором куртинку, чтобы корни чуть разошлись. Все это дело разрываем. Этот злак холоднорастущий, его можно поделить на более мелкие деленки - не на 4 части, а на большее количество. Но опять-таки все зависит от срока декоративности. Если поделим очень мелко, то, конечно, это будут маленькие былинки-травинки, которые вида не дадут. Лучше поделить в частном саду более крупно, чтобы уже получить картинку на текущий сезон.Если глинистый грунт, будьте готовы, что вам придется постараться, чтобы поделить такие кусты. Подрезаем немножко корешки, чтобы они не загнулись в горшке, чтобы их можно было распрямить и хорошо посадить. Отряхиваем землю и садим.Секрет посадки злаков прост: садить так, как было. В грунте или в контейнере. Не ниже и не выше. Часть побегов в земле, часть - над грунтом, и именно такая посадка даст возможность нашей сеслерии Гейфлера хорошо расти и развиваться.Она пока редкая гостья в наших садах, но гостья желанная. Дело в том, что ожика хорошо растет в тенистых и влажных местах - именно там, где не хватает ярких красок. Листья у сорта “солар флейр” желто-лимонного оттенка.Ожика лесная - многолетняя вечнозеленая трава родом из лесов Карпат и Кавказа, зимостойкая и быстрорастущая.Достаточно плотный куст, поделить его будет непросто. Здесь никаких стреляющих побегов нет, очень плотное корневище, и нужно очень аккуратненько его разделить, чтобы не оторвать одиночные побеги от корешков. То есть, нужно разрезать, чтобы была часть корневой системы и чтобы верхушка тоже была на деленочке у вас.Нужно и силу приложить, и в то же время чувствовать растение. А когда дело сделано - как всегда, аккуратно подрезать корни перед посадкой.Либо в контейнер, либо в грунт все это садим. Насыпаем землю. Опять-таки ничего не изобретаем, не придумываем, как растение сидело в грунте изначально, так стараемся его и посадить. Чтобы он не торчало над землей и не было сильно глубоко закопано.При пересадке растение может немножко пострадать, и старая листва пожухнет. Аккуратно ее выдергиваете либо вычесываете. Обрезать полностью нельзя, потому что растение может не выйти в рост дальше. Так как у нее все росточки выходят как бы изнутри куста. Если таким образом обрежете, то повредите точку роста, туда попадает вода, растение загнивает и погибает. Поэтому в принципе все такие вечнозеленые растения ни в коем случае не режем, не повреждаем точки роста.Финальная точка - легкая стрижка для ожики, всего лишь подрезание сухих кончиков. И наша красавица готова к новому сезону!