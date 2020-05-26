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Декоративные злаки остаются на пике садовой моды
26.05.2020 18:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВоздушные травы теснят с клумб яркие цветы. Потому что, во-первых, не требуют больших вложений - сил и средств, но в то же время красивы в любую пору. Декоративные злаки очень любят в питомнике "Морозник" в Воложинском районе. Ирина Иодо и Павел Радюш - за природные сады. Чтобы их расширять, злаки нужно делить.
Злаки мы делим для того, чтобы увеличить их количество. И когда злак растет на одном месте достаточно долго, то куртина может постареть и выпадать изнутри. Поэтому мы делим для увеличения декоративности и срока роста злаков на одном месте.
Немного теории: злаки делятся на холодно- и теплорастущие. И сегодня мы как раз обратим внимание на первые, ведь именно они радуют нас зеленью в начале сезона.
Холоднорастущие злаки активно растут весной и в начале лета, а потом осенью. В это же время их делят и пересаживают.
Сеслерия Гейфлера.
В этом году из-за теплой зимы она зацвела своими чернильными колосками на месяц раньше. Обрезать ее не нужно, а вот делить - самое время. На стол садовода сеслерия попадает с большим земляным комом.
Сначала отрясем землю. Корешки меленькие, нежные. И чтобы сохранить большее количество корешков, копаем с землей.
Сеслерия насчитывает 27 видов, а род назван в честь венецианского врача Леонардо Сеслера, имевшего в XVIII веке собственный ботанический сад.
Чуть подрезаем секатором куртинку, чтобы корни чуть разошлись. Все это дело разрываем. Этот злак холоднорастущий, его можно поделить на более мелкие деленки - не на 4 части, а на большее количество. Но опять-таки все зависит от срока декоративности. Если поделим очень мелко, то, конечно, это будут маленькие былинки-травинки, которые вида не дадут. Лучше поделить в частном саду более крупно, чтобы уже получить картинку на текущий сезон.
Если глинистый грунт, будьте готовы, что вам придется постараться, чтобы поделить такие кусты. Подрезаем немножко корешки, чтобы они не загнулись в горшке, чтобы их можно было распрямить и хорошо посадить. Отряхиваем землю и садим.
Секрет посадки злаков прост: садить так, как было. В грунте или в контейнере. Не ниже и не выше. Часть побегов в земле, часть - над грунтом, и именно такая посадка даст возможность нашей сеслерии Гейфлера хорошо расти и развиваться.
Холоднорастущий злак - ожика лесная.
Она пока редкая гостья в наших садах, но гостья желанная. Дело в том, что ожика хорошо растет в тенистых и влажных местах - именно там, где не хватает ярких красок. Листья у сорта “солар флейр” желто-лимонного оттенка.
Ожика лесная - многолетняя вечнозеленая трава родом из лесов Карпат и Кавказа, зимостойкая и быстрорастущая.
Достаточно плотный куст, поделить его будет непросто. Здесь никаких стреляющих побегов нет, очень плотное корневище, и нужно очень аккуратненько его разделить, чтобы не оторвать одиночные побеги от корешков. То есть, нужно разрезать, чтобы была часть корневой системы и чтобы верхушка тоже была на деленочке у вас.
Нужно и силу приложить, и в то же время чувствовать растение. А когда дело сделано - как всегда, аккуратно подрезать корни перед посадкой.
Либо в контейнер, либо в грунт все это садим. Насыпаем землю. Опять-таки ничего не изобретаем, не придумываем, как растение сидело в грунте изначально, так стараемся его и посадить. Чтобы он не торчало над землей и не было сильно глубоко закопано.
При пересадке растение может немножко пострадать, и старая листва пожухнет. Аккуратно ее выдергиваете либо вычесываете. Обрезать полностью нельзя, потому что растение может не выйти в рост дальше. Так как у нее все росточки выходят как бы изнутри куста. Если таким образом обрежете, то повредите точку роста, туда попадает вода, растение загнивает и погибает. Поэтому в принципе все такие вечнозеленые растения ни в коем случае не режем, не повреждаем точки роста.
Финальная точка - легкая стрижка для ожики, всего лишь подрезание сухих кончиков. И наша красавица готова к новому сезону!
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Воздушные травы теснят с клумб яркие цветы. Потому что, во-первых, не требуют больших вложений - сил и средств, но в то же время красивы в любую пору. Декоративные...
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