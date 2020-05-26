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Ритм цирка изменился

Скоро артисты вновь выйдут на сцену

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белгосцирк готовит летнюю программу Зрителей удивят экстремальными постановками и новыми трюками. И хотя сейчас спектакли поставлены на паузу - репетиции проходят, правда, с небольшими...

Зрителей удивят экстремальными постановками и новыми трюками. И хотя сейчас спектакли поставлены на паузу - репетиции проходят, правда, с небольшими корректировками (для соблюдения санитарных требований). Например, с животными на манеже дрессировщики работают утром, а воздушные гимнасты, акробаты и батутисты - по вечерам. Совместные номера не ставятся. С подробностями -Для Лады лучшее лакомство - это ложечка вареной сгущенки. И после топтышка готова балансировать на гироскутере, танцевать танго и позировать перед камерой… Сергей Причинич скорее по-дружески, чем по правилам дрессуры, даже позволяет медведице садиться за спину, когда едут на велосипеде. С Ладой они буквально не разлей вода.Водные процедуры обожает и Талант. После каждой репетиции на манеже, лошади Валерии и Руслана Лазаровых принимают душ. Шампунь, массажная щетка - ритуал процедуры неизменный. Ведь главное, чтобы мышцы у животных, да и общее состояние, были в тонусе.Валерия и Руслан - потомственные дрессировщики. Их родители тоже занимались скакунами. Поэтому цирковая арена ребятам знакома с детства.Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ и творческие люди этот период пройдут достойно.Велоакробат, который выступал и в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в IT-индустрии.И хоть спектакли сейчас и поставлены на паузу, сердце цирка продолжает биться все с той же силой. Ведь эти вынужденные недели без зрителей - лишь антракт. И совсем скоро прозвенит звонок, и артисты вновь выйдут на сцену - все вместе.