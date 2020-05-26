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Белгосцирк готовит летнюю программу

26.05.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зрителей удивят экстремальными постановками и новыми трюками. И хотя сейчас спектакли поставлены на паузу - репетиции проходят, правда, с небольшими корректировками (для соблюдения санитарных требований). Например, с животными на манеже дрессировщики работают утром, а воздушные гимнасты, акробаты и батутисты - по вечерам. Совместные номера не ставятся. С подробностями - Юлия Токарь. 

Для Лады лучшее лакомство - это ложечка вареной сгущенки. И после топтышка готова балансировать на гироскутере, танцевать танго и позировать перед камерой… Сергей Причинич скорее по-дружески, чем по правилам дрессуры, даже позволяет медведице садиться за спину, когда едут на велосипеде. С Ладой они буквально не разлей вода.

Сергей Причинич, артист Белгосцирка: "Я ей полностью доверяю. Мы как одно целое. Я ее запускаю в вольер, у нее бассейн стоит. Две тонны воды. И она меня лапой всегда зовет к себе. И в бассейне мы плаваем два часа, три часа, она меня из бассейна не выпускает".

Водные процедуры обожает и Талант. После каждой репетиции на манеже, лошади Валерии и Руслана Лазаровых принимают душ. Шампунь, массажная щетка - ритуал процедуры неизменный. Ведь главное, чтобы мышцы у животных, да и общее состояние, были в тонусе. 

Валерия и Руслан - потомственные дрессировщики. Их родители тоже занимались скакунами. Поэтому цирковая арена ребятам знакома с детства.
 

Ритм цирка изменился

Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ и творческие люди этот период пройдут достойно. 

Велоакробат, который выступал и в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в IT-индустрии. 

Скоро артисты вновь выйдут на сцену

И хоть спектакли сейчас и поставлены на паузу, сердце цирка продолжает биться все с той же силой. Ведь эти вынужденные недели без зрителей - лишь антракт. И совсем скоро прозвенит звонок, и артисты вновь выйдут на сцену - все вместе. 

 
 
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Зрителей удивят экстремальными постановками и новыми трюками. И хотя сейчас спектакли поставлены на паузу - репетиции проходят, правда, с небольшими...
 
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