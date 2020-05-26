Последние звонки на Гродненщине пройдут в виде классных часов

Источник материала: Tut.by

Последние звонки в школах и гимназиях региона пройдут в формате классных часов. Решение было озвучено на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

В области завершают обучение в 11-х классах почти 5850 человек, 10 тысяч оканчивают 9-й класс. Экзамены в учреждениях среднего образования пройдут с 1 по 9 июня.

Первая смена в школьных лагерях начнет свою работу после 15 июня.

Губернатор поручил областному центру гигиены и эпидемиологии разработать и довести до учреждений образования четкие рекомендации по проведению выпускных вечеров.

Ситуация контролируемая

Как отметил губернатор области, ситуация в регионе полностью контролируется.

— Учреждения здравоохранения справляются со стоящими перед ними в этот период задачами. На данный момент в регионе достаточно возможностей, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую медицинскую помощь.

Кравцов поручил санитарным службам области тщательно следить за соблюдением санитарных норм в местах массового посещения людей. Это объекты торговли и общественного питания, а также другие организации и учреждения.

Центры эпидемиологии и гигиены должны отслеживать нарушения и, если предприятия их не устраняют, приостанавливать на время их работу.

Необходимо также активно разъяснять людям правила безопасного поведения в этот период, напомнил Владимир Кравцов. Это звуковое оповещение в торговых центрах и в общественном транспорте, других местах с массовым пребыванием людей, публикации в информационных ресурсах.