|
Последние звонки на Гродненщине пройдут в виде классных часов
26.05.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние звонки в школах и гимназиях региона пройдут в формате классных часов. Решение было озвучено на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
В области завершают обучение в 11-х классах почти 5850 человек, 10 тысяч оканчивают 9-й класс. Экзамены в учреждениях среднего образования пройдут с 1 по 9 июня.
Первая смена в школьных лагерях начнет свою работу после 15 июня.
Губернатор поручил областному центру гигиены и эпидемиологии разработать и довести до учреждений образования четкие рекомендации по проведению выпускных вечеров.
Ситуация контролируемая
Как отметил губернатор области, ситуация в регионе полностью контролируется.
— Учреждения здравоохранения справляются со стоящими перед ними в этот период задачами. На данный момент в регионе достаточно возможностей, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую медицинскую помощь.
Кравцов поручил санитарным службам области тщательно следить за соблюдением санитарных норм в местах массового посещения людей. Это объекты торговли и общественного питания, а также другие организации и учреждения.
Центры эпидемиологии и гигиены должны отслеживать нарушения и, если предприятия их не устраняют, приостанавливать на время их работу.
Необходимо также активно разъяснять людям правила безопасного поведения в этот период, напомнил Владимир Кравцов. Это звуковое оповещение в торговых центрах и в общественном транспорте, других местах с массовым пребыванием людей, публикации в информационных ресурсах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)